Venture Global (NYSE: VG) gab heute Pläne für eine Brownfield-Erweiterung seiner Plaquemines LNG-Anlage südlich von New Orleans, Louisiana, bekannt. Der Ankündigung von Venture Global wohnten Energieminister Chris Wright, Innenminister Doug Burgum, der Gouverneur von Louisiana, Jeff Landry, sowie weitere Vertreter der Bundesregierung, des Bundesstaates und der Kommunen sowie Interessenvertreter bei. Die geplante Erweiterung in Plaquemines wird aus 24 Zügen bestehen und eine zusätzliche Investition von rund 18 Milliarden US-Dollar in den Bundesstaat Louisiana darstellen. Damit erhöht sich Venture Globals Gesamtinvestition in bestehende und geplante US-Projekte auf über 75 Milliarden US-Dollar.

Plaquemines LNG, das während der ersten Amtszeit von Präsident Trump genehmigt wurde, ist die neueste LNG-Exportanlage in den Vereinigten Staaten und soll etwa 27 Millionen Tonnen pro Jahr (MTPA) produzieren. Heute kündigt Venture Global an, diese Kapazität um über 18 MTPA zu erweitern, sodass die erwartete Gesamtproduktionskapazität in Plaquemines auf über 45 MTPA steigt.

"Unsere geplante Erweiterung von Plaquemines macht den Standort zur größten in Nordamerika gebauten LNG-Exportanlage, die unsere Verbündeten mit LNG beliefern und gleichzeitig einen erheblichen Einfluss auf die US-Handelsbilanz haben wird", sagte der CEO von Venture Global, Mike Sabel. "Wir sind davon überzeugt, dass diese flexible, schrittweise Kapazitätserweiterung uns in die Lage versetzen wird, schnell auf Marktwachstumssignale zu reagieren. In einer kapitalintensiven Rohstoffbranche fließt Kapital stets in die wettbewerbsfähigsten Projekte, und wir glauben, dass die Erweiterung von Plaquemines eine der wirtschaftlich effizientesten Möglichkeiten ist, um die wachsende LNG-Nachfrage rasch zu decken. Wir sind dankbar für das Engagement der Trump-Administration beim Ausbau der kritischen Energieinfrastruktur unseres Landes. Wir sind überzeugt, dass dies das beste regulatorische Umfeld seit Jahrzehnten sein wird."

Im Zuge der Erweiterung unterstützt Plaquemines LNG fortlaufend Hunderte neuer, dauerhafter Arbeitsplätze in Louisiana sowie indirekt Zehntausende Arbeitsplätze für Subunternehmer, Teilzeit- und Vollzeitkräfte in ganz Louisiana und über 30 weiteren Bundesstaaten in den USA. Während der Spitzenphase des Baus schafft Plaquemines Tausende direkte Arbeitsplätze im Baugewerbe. Venture Global erwartet, dass die endgültige Investitionsentscheidung für die Erweiterung nach der ersten Produktion bei CP2 folgen wird.

Venture Global ist ein langfristig ausgerichteter, kostengünstiger Anbieter von Flüssigerdgas (LNG) aus den ressourcenreichen nordamerikanischen Erdgasbecken. Zum Portfolio von Venture Global zählen Anlagen entlang der gesamten LNG-Lieferkette, darunter LNG-Produktion, Erdgastransport, Schifffahrt und Regasifizierung. Die erste Anlage von Venture Global, Calcasieu Pass, nahm im Januar 2022 die Produktion von LNG auf. Die zweite Anlage des Unternehmens, Plaquemines LNG, wird im Dezember 2024 erstmals LNG produzieren. Das Unternehmen baut und entwickelt derzeit eine Produktionskapazität von über 100 Millionen Jahrestonnen, um der Welt saubere und erschwingliche Energie bereitzustellen. In jeder seiner LNG-Anlagen entwickelt Venture Global Projekte zur Kohlendioxidabscheidung und -absorption.

