Die Nachfrage der Investoren nach Wachstumsaktien und privaten Schuldtiteln ist am stärksten

Nordamerika bleibt der wichtigste Expansionsschwerpunkt, während Asien Europa überholt

Manager planen eine Diversifizierung in Wachstumsaktien, Risikokapital und Immobilien

Das Fundraising-Klima auf den privaten Märkten wird sich bis 2025 voraussichtlich drastisch verbessern. Private Debt und Growth Equity entwickeln sich zu den führenden Anlageklassen, da Investoren eine stärkere Diversifizierung über den Sektor hinweg anstreben, so eine neue Studie von CSC, dem führenden Anbieter von globalen Lösungen für Unternehmensverwaltung und Compliance.

CSC befragte 300 General Partner (GP) und 200 Limited Partner (LPs) in Nordamerika, Europa (einschließlich Großbritannien) und im asiatisch-pazifischen Raum, um ein klareres Bild von ihren Zielen und Herausforderungen für 2025 und darüber hinaus zu erhalten1 Die umfassenden Ergebnisse sind im Bericht "Future Private Capital CFO 2025: Transforming Challenges into Opportunities" detailliert aufgeführt.

Die meisten General Partner (57 %) betrachten Private Debt als einen wichtigen Investitionsbereich, während mehr als drei Viertel (81 %) davon ausgehen, dass die Nachfrage der Anleger nach dieser Anlageklasse in den nächsten zwei Jahren weiter steigen wird.

Laut der Studie konzentrieren sich die Fondsmanager weiterhin auf die Diversifizierung, wobei Wachstumsaktien (66 %), Risikokapital (53 %) und Immobilien (51 %) als die drei wichtigsten neuen Anlageklassen hervorgehen, auf die sie am ehesten abzielen werden. Diese Ergebnisse stimmen mit der vorherigen CSC-Studie "Future Private Capital CFO" überein, in der ein starker Diversifizierungstrend hervorgehoben wurde.

Die meisten Optimisten unter den General Partnern (GP) sind in Bezug auf die Beschaffung von Wachstumskapital, wobei 84 in den nächsten 24 Monaten einen Anstieg der LP-Nachfrage erwarten.

Marshall Saffer, Geschäftsführer für Fonds und Kapitalmärkte bei CSC, erklärt: "Anhaltend höhere Zinssätze haben fremdfinanzierte Übernahmen verteuert, was viele GP dazu veranlasst hat, auf Wachstumskapital als bevorzugte Anlagestrategie umzusteigen. Dieser Trend ist besonders im asiatisch-pazifischen Raum zu beobachten, wo 72 der GP die Auflage von Fonds in diesem Bereich in Betracht ziehen."

Was die geografische Expansion betrifft, so bleibt Nordamerika mit 52 der GPs, die auf die Region abzielen, der attraktivste Wachstumsmarkt. Allerdings hat Asien (49 %) Europa (45 %) als zweitbeliebteste Region für die Erschließung neuer Möglichkeiten überholt, was das sich wandelnde makroökonomische Klima widerspiegelt.

Agnes Chen, Regional Managing Director, APAC, CSC, fügt hinzu: "Die zunehmende Attraktivität der APAC-Region ist ein Beleg für das wachsende Vertrauen der Investoren in die Region und markiert eine Wende gegenüber den Vorjahren. Mit verbesserten Bedingungen für die Mittelbeschaffung und einer klaren Tendenz zur Diversifizierung stehen die Privatmärkte vor einem dynamischen und chancenreichen Jahr 2025. Wir sehen ein starkes Interesse in allen Anlageklassen und Regionen, was die Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit der Privatmarktinvestoren unterstreicht."

Um eine Kopie des Berichts "Future Private Capital CFO 2025: Transforming Challenges into Opportunities" ("Future Private Capital CFO 2025: Herausforderungen in Chancen verwandeln") von CSC zu erhalten, wenden Sie sich an Thomas Dalton unter cscteam@cdrconsultancy.com

1 CSC hat in Zusammenarbeit mit Pure Profile 300 leitende GP- und 200 leitende LP-Fondsfachleute befragt, die in Europa, Großbritannien, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum tätig sind, um ihre Ziele und Herausforderungen für 2025 und darüber hinaus besser zu verstehen. Die Befragten waren zu gleichen Teilen in Nordamerika, im asiatisch-pazifischen Raum und in Europa ansässig.

Über CSC

CSC ist der führende Anbieter von Lösungen für Unternehmensverwaltung und Compliance und bietet Managern alternativer Fonds und Teilnehmern an den Kapitalmärkten branchenführende Expertise und eine unübertroffene globale Reichweite. CSC nutzt seine umfassende institutionelle Erfahrung und einen maßgeschneiderten Ansatz und bietet eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Fondsverwaltung, Treuhand, Agentur und Compliance an, um eine Vielzahl von Transaktionen auf privaten und öffentlichen Märkten, komplexe Fondsstrategien und skalierbare Abläufe zu unterstützen.

Als vertrauenswürdiger Partner der Wahl für mehr als 70 der PEI 300 und 90 der Fortune 500 unterstützt CSC seine Kunden bei der Bewältigung operativer und transaktionaler Komplexitäten in mehr als 140 Gerichtsbarkeiten und verschiedenen Anlageklassen. Mit umfassenden weltweiten Kapazitäten bieten unsere Expertenteams Lösungen, die auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden zugeschnitten sind. Unser Unternehmen befindet sich seit 1899 in Privatbesitz und wird professionell geführt. Wir kombinieren globale Reichweite, lokale Expertise und innovative Lösungen, um unseren Kunden zum Erfolg zu verhelfen.

We are the business behind business Weitere Informationen finden Sie unter cscglobal.com.

