Bitcoin steigt wegen Krypto-Gipfel im Weißen Haus und BTCBULL erzielt 3,25 Mio. $

Die Bitcoin-AirDrop-Plattform BTC Bull Token konnte mit ihrem Vorverkauf nach rund einem Monat schon 3,25 Mio. USD einwerben, wobei sich der anstehende Krypto-Gipfel im Weißen Haus förderlich auf den gesamten Kryptomarkt auswirkt.

Deshalb scheint sich Bitcoin nun über 91.000 USD zu stabilisieren, um den nächsten Anstieg zu verzeichnen. Eine der einfachsten Möglichkeiten, um an kostenlose BTC zu gelangen, ist der BTC Bull Token.

Wahrscheinlich wird der Krypto-Gipfel für die Kurse des Kryptomarktes entscheidend sein. Möglicherweise könnte Bitcoin dann schon wieder die Marke von 100.000 USD überstiegen und ein neues Allzeithoch erreicht haben. Daher ist am Freitag auch mit einer erhöhten Volatilität zu rechnen.

Überdurchschnittlich von der nächsten Bitcoin-Rally könnten die BTCBULL-Investoren profitieren. Denn der Memecoin ist wesentlich günstiger bewertet und bietet daher auch ein größeres Steigerungspotenzial. Hinzu kommen die passiven Bitcoin-Belohnungen.

Dabei erhalten die BTCBULL-Inhaber immer dann Bitcoin-AirDrops, wenn dieser in Abständen von 50.000 USD Preismarken wie 150.000, 200.000 und 250.000 USD erreicht. Daher dürfte er immer dann gekauft werden, wenn die Investoren weitere Anstiege für BTC erwarten.

Zudem soll jedes Mal ein Burning stattfinden, wenn Bitcoin 25.000 USD höher gestiegen ist. Die Verknappung des Angebots der Coins kann außerdem zu einer Wertsteigerung der übrigen Coins führen.

Noch höhere Belohnungen können Sie bei dem BTC Bull Token erzielen, indem Sie mehr Coins halten. Denn die Höhe des AirDrops ist von der Anzahl der gehaltenen BTCBULL-Token der Investoren abhängig.

Mit einem frühzeitigen Einstieg können die Belohnungen maximiert werden. Denn somit können die Coins noch mit Rabatt gekauft und eine höhere Staking-Rendite erhalten werden. Jedoch wird die aktuelle Vorverkaufsrunde schon in weniger als 18 Stunden abgeschlossen.

So lange sind die Coins über das ICO für einen Preis in Höhe von 0,002395 USD erhältlich. Allerdings müssen sich Interessierte beeilen, wenn sie nicht einen unnötig hohen Preis zahlen wollen.

Außerdem wurde bereits das Staking aktiviert. Dieses vergütet den Inhaber ein passives Einkommen in $BTCBULL von 132 % pro Jahr, womit sich die Bestände zusätzlich steigern lassen. Zudem wird diese Rendite unabhängig von der Kursentwicklung von Bitcoin gezahlt. Die Höhe hängt dabei dynamisch von den eingezahlten Coins ab.

Derweilen bereitet sich der Kryptomarkt auf eine historische Rally vor, während das DeFi-Unternehmen World Liberty Financial von der Familie Trump weitere 10 Mio. USD in Bitcoin und Ethereum investiert hat.

Krypto-Gipfel im Weißen Haus könnte Krypto-Reserve von 1 Mio. BTC verkünden und BTCBULL auf den Mond treiben

Die Spekulationen der Kryptoinvestoren haben bezüglich der möglichen Ankündigungen des Krypto-Gipfels des Weißen Hauses zugenommen. Wie der Leiter des Krypto-Gremiums der USA, David Sacks, bekannt gegeben hat, nehmen an der Veranstaltung nicht nur Mitglieder der Blockchain-Arbeitsgruppe, sondern auch Gründer, CEOs und Investoren teil.

Die politischen Entscheidungsträger und Branchenführer hatten sechs Monate Zeit, um ihre Empfehlungen für die Kryptoindustrie zu erarbeiten. Nun sollen sie bei dem Treffen der Branchenführer und Entscheidungsträger konkretisiert werden.

Dabei wird mit einem klareren regulatorischen Rahmen gerechnet, welcher sich unterstützend auf die Industrie auswirkt, anstelle wie bisher für Unsicherheit zu sorgen. Ebenso erwartet man, dass digitale Assets nicht pauschal als Wertpapiere klassifiziert werden.

Ein Teilnehmer des Events ist Michael Saylor, welcher sich dafür einsetzt, dass eine Richtung vorgegeben wird, welche der Lummis Bill von Senatorin Cynthia Lummis nahekommt, wonach 1 Mio. Bitcoin erworben werden sollen.

Zum jetzigen Zeitpunkt hat die US-Regierung auf BTC-Bestände im Umfang von 200.000. Somit hält sie erst 20 % dieses Zieles, was für weitere Nachkäufe sprechen würde. Möglicherweise wird das Land dabei einen Cost-Average-Effect anstreben und wie El Salvador schrittweise einsteigen.

Die Bitcoin-Investments der US-Regierung sind auch ein wichtiges Signal für den Kryptomarkt. Denn somit wird der BTC-Preis durch das schwindende Angebot und eine erhöhte Nachfrage angetrieben.

Neben der Krypto-Reserve könnte auch die Abschaffung der Kapitalertragssteuer auf Krypto-Vermögenswerte kommen. Dies könnte die Kapitalflüsse in den Kryptomarkt noch weiter begünstigen.

Trumps Nachrichten am Wochenende bezüglich der Krypto-Reserve konnten die digitalen Assets schnell und steil steigen lassen. Zwar wurden diese Gewinne wieder größtenteils aufgegeben, dennoch zeigt dies, dass die US-Regierung bemüht ist, die Kryptoindustrie zu fördern.

Einige verweisen auch auf mögliche Interessenkonflikte, welche die neuen Regulierungen in Kombination mit anderen Änderungen wie der Abschaffung von Vorschriften zu Bestechungen und Geldwäsche aufweisen können.

Trotz dieser Bedenken hat Trump gerade erst mit seiner Mission angefangen, die USA zum führenden Standort der Kryptoindustrie zu machen. Daher könnte sich sein Einfluss wie damals auf den Aktienmarkt auswirken, welcher bei seiner ersten Amtszeit monatelange stieg.

Manche Bitcoin-Maximalisten sehen zudem über die Interventionen der US-Regierung hinweg und erwarten, dass die Vorhaben das Unvermeidbare nur noch beschleunigen werden. Denn einer der größten Fortschritte konnte schon im vergangenen Jahr mit den Bitcoin-Spot-ETFs erreicht werden.

Der Bullenmarkt scheint nun unabwendbar und alle noch zweifelnden Investoren sollten nun noch einmal eine Bestandsaufnahme machen und Strategien für das aktuelle Handelsumfeld entwickeln. Genau an dieser Stelle kommt der BTC Bull Token ins Spiel.

Bitcoin könnte laut Cathie Wood von Ark Invest auf 1,5 Mio. USD steigen und BTCBULL möglicherweise um 1.000x

Noch im Februar hatte Cathie Wood von Ark Invest ihre Prognose geteilt, dass sie bis zum Jahr 2030 von einem Bitcoin-Preis in Höhe von 1,5 Mio. USD ausgeht. Zu dieser Annahme kommt sie aufgrund der Engagements von institutionellen Anlegern, Unternehmen und Nationalstaaten.

Außerdem gibt es die Privatanleger, welche zum Gipfel des Weißen Hauses führen. Denn es ist nicht zu unterschätzen, welchen Einfluss eine Ankündigung für die Verbraucher auf diese haben kann. So könnten etwa Steuersenkungen für stärkere Kapitalflüsse sorgen und mit dem Anstieg um jede weiteren 50.000 USD erhalten die BTCBULL-Inhaber Bitcoin-Belohnungen.

Nähere Details über den BTC Bull Token erfahren Interessierte in dem Video der Krypto-Bildungsplattform 99Bitcoins oder von Danjo Capital Master. Letzterer hat 1.000 USD in den Coin investiert, da er aufgrund des Bitcoin-Narratives von einem Steigerungspotenzial von 1.000x ausgeht.

BTC Bull Token kooperiert für BTC-Belohnungen mit Best Wallet

Gekauft werden können die BTCBULL-Coins auf der Website mit den Kryptowährungen ETH und USDT sowie mit Kreditkarte auch mit Fiatwährungen. Eine der besten Lösungen für das Investment stellt jedoch die Best Wallet dar, weil sie den AirDrop des Projektes hostet und weitere Vorteile für Vorverkäufe bietet.

Sofern Sie den BTCBULL-Coin über die Best Wallet kaufen, sind Sie automatisch für die Bitcoin-Belohnungen berechtigt. Somit erhalten Sie Ihre AirDrops direkt an Ihre BTC-Wallet innerhalb der App gesendet. Herunterladen können Sie sie über den Google Play Store und Apple App Store.

Zudem werden noch viele weitere Vorverkäufe in der Best Wallet unter der Kategorie "Upcoming Tokens" zur Verfügung gestellt. Diese Funktion hat sich aufgrund bedeutender Gewinne für frühe Investoren wie im Falle von Pepe Unchained mit mehr als 700 % und Catslap mit über 7.000 % schnell zu einer der beliebtesten Funktionen entwickelt.

Eine der einfachsten Möglichkeiten für Bitcoin-Belohnungen und eine der vielversprechendsten Optionen des Kryptomarktes ist derzeit der BTC Bull Token. Um keine Ankündigungen und Sonderaktionen des Projektes zu verpassen und früh von ihnen zu erfahren, sollten Sie BTC Bull Token auf X und Telegram folgen.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.