Ripple kurz vor Durchbruch - Steigt XRP auf 10 Dollar?

Die Anhänger von Ripple müssen in den letzten Wochen starke Nerven beweisen, denn kaum ein anderer Altcoin schwankt derzeit derart stark wie der XRP-Token. Doch könnte bereits in den kommenden Tagen der Knoten endgültig platzen und den Altcoin in Richtung neues ATH und weit darüber hinaus katapultieren?

Ripple nähert sich der 2,50 US-Dollar Marke

Für Ripple stellen sich die vergangenen Tage wie eine Achterbahnfahrt dar, mit starken Höhen und Tiefen. In den letzten 24 Stunden ging es für den Altcoin beispielsweise um rund fünf Prozent aufwärts, womit sich die Wochengewinne im Kurs auf 22,11 Prozent summierten. Auf der anderen Seite sind damit die Verluste aus den Vorwochen teils ausgeglichen, um genauer zu sein, liegen die Kursverluste auf der Monatsbasis bei 1,4 Prozent.

Als Hauptgrund für die aktuell starken Kursschwankungen ist das Weiße Haus anzusehen, welches durch die Strafzölle den kompletten Kryptomarkt und genauso den traditionellen Finanzmarkt zum Absturz gebracht hat. Für Erholung hat nur kurze Zeit später ein Post von Donald Trump gesorgt, in dem er weitere Details zur geplanten Zusammensetzung der strategischen Krypto-Reserve bekannt gibt. Einen wesentlichen Bestandteil der Reserve soll den Informationen zufolge neben Bitcoin, Ethereum und Solana auch Ripple einnehmen.

SEC-Entscheidung könnte den XRP-Kurs beflügeln

Die große Frage an dieser Stelle ist, ob die Euphorie ausreicht, damit Ripple weiter im Kurs steigen und endlich sein bisheriges ATH durchbrechen kann. Nach aktuellen Einschätzungen fehlt Ripple dazu noch ein wesentlicher Bestandteil. Das Stichwort lautet an dieser Stelle: SEC. Möchte man einer Vielzahl von Experten aus der Krypto-Szene Glauben schenken, dann steht und fällt die Zukunft mit den Entscheidungen der SEC.

Bereits in den letzten Wochen deutete sich ein Ende des Rechtsstreits mit der SEC an, dessen Chancen von Tag zu Tag steigen. Fast täglich werden durch die US-Börsenaufsichtsbehörde wichtige Gerichtsverfahren gegenüber Krypto-Unternehmen eingestellt. Kommt es zur endgültigen Einstellung des Verfahrens, ist von einem starken Impuls auf den XRP-Token auszugehen. Gleichzeitig wird dadurch der Weg in Richtung Auflage eines Spot-ETFs frei.

Solaxy-Token knackt die 25-Millionen-Dollar-Marke

Bereits in den letzten Monaten hat sich die Beliebtheit der Layer-2-Technologie gezeigt und damit Ethereum auf ein neues Niveau gehoben. Ethereum wurde damit wieder zu einem echten Konkurrenten für Solana. Doch nun legt Solaxy($SOLX) nach und präsentiert sich als erste Layer-2-Kryptowährung auf der Blockchain von Solana. Damit kann der Solaxy-Token voll und ganz auf die Stärken der Solana-Blockchain bauen und gleicht zusätzlich Nachteile aus.

Den Käufern des Solaxy-Tokens wird die Möglichkeit geboten, unmittelbar in ein Staking-Programm zu investieren, welches derzeit 169 Prozent Rendite pro Jahr einbringt. Darüber hinaus erinnert die Meme-Figur stark an PEPE, wodurch auf eine breite und starke Community zurückgegriffen werden kann. Das Beste daran ist allerdings, dass der Meme-Coin noch nicht einmal an einer Kryptobörse gelistet ist, was das Potenzial nochmals deutlich vergrößert.

Derzeit ist der Solaxy-Token ausschließlich über die Projektwebsite erhältlich, noch zu einem Preis von 0,001656 US-Dollar. Es ist allerdings Eile geboten, denn bereits in wenigen Stunden wird der Preis für einen Token ein weiteres Mal ansteigen.

