Ethereum im Abwärtstrend: Wann kommt die Wende?

Ethereum befindet sich seit mehreren Jahren in einem Abwärtstrend gegenüber Bitcoin. Während BTC neue Höchststände erreichte und zuletzt erstmals über 100.000 US-Dollar stieg, blieb ETH hinter den Erwartungen zurück. Dies führte zu Opportunitätskosten für Investoren, die ihr Kapital in Ethereum hielten, anstatt auf Bitcoin oder andere Assets umzuschichten.

Ethereum-Sentiment auf Mehrjahrestief

Die Stimmung rund um ETH ist zweifelsohne eingetrübt. Der Sentiment-Indikator misst die allgemeine Marktstimmung gegenüber einer Kryptowährung, basierend auf Erwähnungen in sozialen Medien. Ein extrem negatives Sentiment kann ein konträrer Indikator sein, da Märkte oft in die entgegengesetzte Richtung tendieren, sobald die Mehrheit zu pessimistisch wird.

Laut Santiment hat Ethereum ein Jahrestief im Sentiment erreicht. Auf Social Media zeigt sich eine starke negative Marktstimmung. Die Prognose von Santiment stützt sich auf die Annahme, dass ein extrem bärisches Sentiment oft eine Erholung einleitet, sobald der Markt stabiler wird.

Unterbewertung deutet auf Erholungspotenzial hin

Die MVRV-Ratio misst das Verhältnis zwischen aktuellem Marktwert und realisiertem Wert aller Ethereum-Bestände. Ein MVRV-Wert unter 1 zeigt eine unterbewertete Phase an, da der Marktpreis unter dem durchschnittlichen Kaufpreis der Anleger liegt. Historisch gesehen folgten auf solche Phasen oft signifikante Aufwärtsbewegungen.

Besonders auffällig ist der Anstieg von Akkumulations-Adressen - Wallets, die ETH ausschließlich erhalten, aber nie verkaufen. Dies deutet auf verstärkte Käufe durch institutionelle Investoren hin, die langfristiges Potenzial sehen. Ein weiteres wichtiges Signal ist der realisierte Preis großer Anleger, der aktuell zwischen 2.200 und 2.300 US-Dollar liegt. Diese Zone dient als starke Unterstützung, da sich dort viele Kaufpreise institutioneller Investoren konzentrieren.

Solaxy: Layer-2-Lösung für Solana im erfolgreichen Presale

Solaxy ($SOLX) will als erste Layer-2-Lösung für Solana die Skalierbarkeit des Netzwerks entscheidend verbessern. Durch den Einsatz von Rollup-Technologie sollen Transaktionen außerhalb des Mainnets verarbeitet werden, um die Belastung der Solana-Blockchain zu reduzieren.

Im Februar 2025 wurde ein Update veröffentlicht, das die Hyperlane-Integration zeigt. Dies verbessert die Kommunikation zwischen Solana L1 und dem Rollup, sodass Ein- und Auszahlungen effizienter abgewickelt werden können. Zudem wurde das Sovereign SDK erweitert, um Entwicklern eine nahtlose Nutzung nativer Solana-Tools zu ermöglichen.

Der Vorverkauf von SOLX verläuft erfolgreich und hat bereits über 25 Millionen US-Dollar generiert. Über die offizielle Website können Interessierte den Token mit ETH, USDT, BNB oder SOL erwerben. Zudem ermöglicht das Staking von SOLX Renditen von über 160 Prozent APY - da morgen der Preis wieder angehoben wird, ist für maximale Buchgewinne etwas Eile geboten.

