MetaPlanet kauft Bitcoin für 45 Millionen Dollar

Das japanische Unternehmen MetaPlanet hat weitere 497 Bitcoin im Wert von über 45 Millionen US-Dollar erworben. Mit diesem Kauf setzt das börsennotierte Unternehmen seine aggressive Akkumulationsstrategie fort und besitzt nun insgesamt 2.888 Bitcoin mit einem Gesamtwert von 240 Millionen US-Dollar.

Bitcoin-Bestand wächst kontinuierlich

MetaPlanet finanziert seine Bitcoin-Käufe durch den Verkauf von Aktien und die Aufnahme von Krediten. Das Unternehmen folgt damit einer Strategie, die bereits von anderen institutionellen Unternehmen wie Tesla und MicroStrategy verfolgt wurde.

Der durchschnittliche Einkaufspreis der Bitcoin-Bestände von MetaPlanet liegt nun bei etwa 83.172 US-Dollar pro Bitcoin. Mit seiner Strategie, Fiat-Währung gegen Bitcoin zu tauschen, möchte das Unternehmen von möglichen Kurszuwächsen profitieren.

Aktuelle Marktanalyse zeigt gemischte Signale

Der aktuelle Bitcoin-Preis bewegt sich zwischen 87.000 und 91.590 Dollar, mit einem Widerstand bei 92.000 Dollar und Unterstützungslinien zwischen 86.000 und 84.000 Dollar. Die technische Analyse zeigt Anzeichen für einen möglichen kurzfristigen Trendwechsel.

Der Bull Bear Power Indikator (BBP13) weist mit einem Wert von minus 781,99 auf eine stärkere Kontrolle der Bären hin. Ein bullisches Szenario wäre gegeben, wenn der Bitcoin-Preis über 91.500 USDT bleibt und sogar die 92.350 USDT-Marke überschreiten könnte. Ein Fall unter 90.270 USDT würde hingegen ein bärisches Szenario einleiten.

BTCBull-Presale bietet neue Investitionschancen

Während institutionelle Käufer wie MetaPlanet den Markt beeinflussen, bieten sich auch für Privatinvestoren interessante Möglichkeiten. Das Projekt BTCBull befindet sich aktuell in einer frühen Finanzierungsphase und hat bereits mehr als 3,2 Millionen USDT eingesammelt.

BTCBull zielt darauf ab, den Bitcoin-Preis nach oben zu treiben und Bitcoin zum weltweit führenden Vermögenswert zu machen. Mit dem Halten des BTCBull-Tokens können Investoren an Bitcoin-Airdrops teilnehmen und erhalten an bestimmten Bitcoin-Preisschwellen Bitcoins geschenkt.

Interessierte Investoren können den Token derzeit für 0,0025 Dollar erwerben, wobei eine Preiserhöhung bereits in Kürze erwartet wird.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.