"Dass die Grünen erst aus den Nachrichten erfahren haben, was Union und SPD planen, verärgert sie (...) durchaus zurecht. So wie sie einigermaßen verblüfft miterleben mussten, wie die CSU sie zwar in wenigen Tagen als Mehrheitsbeschaffer braucht, sie gleichwohl am Aschermittwoch in Passau noch einmal abwatscht und ihre Niederlage feiert. Passau folgt seinen eigenen Regeln, keine Frage. Und Söder hat sich vor allem an jenen grünen Promis abgearbeitet, die im Bund keine Rolle mehr spielen werden. Er hätte sich freilich zur Abwechslung auch auf die AfD einschießen und jene schonen können, die er bald brauchen wird. Hat er nicht. (...) Manchmal ist etwas weniger Testosteron und mehr Diplomatie die bessere Wahl."