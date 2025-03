US-Investmentfirmen Bain Capital und CC Capital erhöhen ihre Angebote auf jeweils 5,00 AUD je Aktie und bewerten den australischen Vermögensverwalter mit 3,34 Mrd. AUD.

Die Aktie von Insignia Financial verzeichnete am Freitag einen beeindruckenden Anstieg von 9,62% im australischen Handel und erreichte damit ein Dreijahreshoch von 4,67 AUD. Dieser kräftige Kurssprung erfolgte inmitten eines allgemein schwachen Marktumfelds, in dem der S&P/ASX 200 um 1,81% nachgab und auf ein Sechs-Monats-Tief fiel. Der markante Kursanstieg von Insignia steht im direkten Zusammenhang mit einer Intensivierung des Übernahmekampfes um den australischen Vermögensverwalter. Sowohl Bain Capital als auch CC Capital haben ihre Kaufangebote von ursprünglich 4,60 AUD auf nun jeweils 5,00 AUD pro Aktie erhöht. Diese verbesserten Angebote bewerten das Unternehmen mit rund 3,34 Milliarden AUD, was umgerechnet etwa 2,2 Milliarden USD entspricht. Der Vorstand von Insignia bezeichnete beide Vorschläge als attraktiv für die Aktionäre und wird mit beiden Interessenten exklusive Gespräche führen, um die Angebote eingehender zu prüfen. Seit der ersten Annäherung von Bain Mitte Dezember hat die Insignia-Aktie einen Wertzuwachs von fast 60% erfahren, was das starke Interesse an dem Unternehmen widerspiegelt.

Due-Diligence-Phase eingeleitet

Die beiden US-amerikanischen Private-Equity-Firmen werden in den kommenden sechs Wochen eine gründliche Prüfung von Insignia Financial durchführen. Dieser intensive Bieterwettstreit um Insignia reflektiert das wachsende Interesse internationaler Investoren am australischen Finanzsektor, insbesondere an Vermögensverwaltern mit Zugang zum robusten australischen Pensionssystem. Bemerkenswert ist, dass auch der kanadische Vermögensverwalter Brookfield zuvor ein Angebot für Insignia unterbreitet hatte, jedoch scheint eine weitere Erhöhung seines Gebots unwahrscheinlich. Die jüngste Entwicklung hebt Insignia als einen der wenigen Gewinner im australischen Aktienmarkt hervor, der am Freitag von Verlusten in den Sektoren Immobilien, Informationstechnologie und Finanzen geprägt war. Während die meisten Aktien im Minus schlossen, konnte Insignia mit seiner außergewöhnlichen Performance die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen und sich gegen den allgemeinen Negativtrend behaupten.

