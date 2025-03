SFS Group Schweiz AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Nachhaltigkeit

SFS erzielt gutes Resultat in herausforderndem Geschäftsjahr 2024



07.03.2025 / 06:42 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Im Geschäftsjahr 2024 bewegte sich die SFS Group in einem anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfeld. Dieses war gekennzeichnet durch eine uneinheitliche Geschäftsentwicklung und andauernden Lagerabbau in einzelnen Endmärkten. Mit einem Umsatz von CHF 3'039.0 Mio., einer EBIT-Marge von 11.6% und bedeutenden Fortschritten im Bereich Nachhaltigkeit wurde die Mehrheit der gesteckten Ziele erreicht. SFS ist für die aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen und die sich bietenden Chancen robust und gut positioniert. Medien & Newsroom Zur vollständigen Medienmitteilung Zum Geschäftsbericht 2024

