Mikron Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Mikron erreicht ein solides Jahresergebnis



07.03.2025 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR (PDF) Geschäftsbericht 2024





Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR: Boudry, 7. März 2025, 7.00 Uhr - Mikron (SIX: MIKN) hat im Geschäftsjahr 2024 einen Nettoumsatz von CHF 374.1 Mio. erzielt, was im Vorjahresvergleich einer Steigerung von 1.0% entspricht. Das operative Ergebnis belief sich auf CHF 31.9 Mio. (2023: CHF 33.4 Mio.). Die operative Betriebsgewinnmarge lag bei 8.5% (2023: 9.0%). Mit einem gesunden Auftragsbestand ist die Mikron Gruppe für das Geschäftsjahr 2025 gut positioniert. > vollständige Ad-hoc-Mitteilung Download Annual Report 2024 Gleichzeitig mit dieser Ad-hoc-Mitteilung erscheint der Annual Report 2024 in englischer Sprache: www.mikron.com/financial-reports und als Online-Version: https://report.mikron.com Download Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR: www.mikron.com/news Neben den historischen Informationen enthält diese Ad-hoc-Mitteilung Aussagen über die Zukunft, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Mikron® ist eine Marke der Mikron Holding AG, Boudry (Schweiz). Mikron Holding AG | Route du Vignoble 17 | 2017 Boudry | Schweiz | T+41 32 321 72 00 | F +41 32 321 72 01 | www.mikron.com Abbestellen

