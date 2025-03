© Foto: Fernando Gutierrez-Juarez - dpa

Die USA bekommen eine strategische Bitcoin-Reserve. Das hat Donald Trump per Dekret festgelegt. Steuergelder sollen dafür aber nicht verwendet werden, wie viele Krypto-Anleger erwartet hatten. Der Bitcoin gibt nach.Nachdem der US-Kryptobeauftragte David Sacks gestern klargestellt hatte, dass die Regierung keine Steuergelder in den Aufbau einer strategischen Bitcoin-Reserve investieren werde, geriet der Bitcoin unter Druck. Die Märkte hatten auf ein stärkeres Engagement gehofft und reagierten enttäuscht. Der Bitcoin fiel in der Nacht zum Freitag zeitweise um 5,7 Prozent, konnte den Verlust aber auf 4,5 Prozent reduzieren und notierte zuletzt laut CoinMarketCap bei 87.234 US-Dollar (06:28 …