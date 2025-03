FRANKFURT (dpa-AFX)



DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Erwartete Verluste am Freitag dürften die starke Wochenbilanz des Dax nicht groß trüben. Die Indikation des Brokers IG lässt zwei Stunden vor dem Handelsstart ein Minus von 0,9 Prozent auf 23.208 Punkte erwarten, womit das Wochenplus auch dank mehrerer Rekorde immer noch 2,9 Prozent betragen würde. Anleger machten in dieser Woche heftige Schwankungen durch, wobei die Gewinntage überwiegen. Am Vortag wurde das Rekordhoch des Dax auf 23.475 Punkte nach oben geschraubt, nachdem erst am Montag die runde Marke von 23.000 Punkten gefallen war. Zum Wochenausklang könnten die US-Arbeitsmarktdaten neue Impulse liefern.

USA: - SCHWACH - Die weiter steigenden Anleiherenditen haben am Donnerstag an den US-Börsen vor allem die Technologiewerte stark unter Druck gesetzt. Die höheren Zinsen machen Tech-Unternehmen besonders zu schaffen, denn aus heutiger Sicht sind deren in Aussicht gestellten, hohen Gewinne in der Zukunft weniger wert. Als Belastung hinzukamen Sorgen mit Blick auf den KI-Wettbewerb aus China. Anzeichen einer leichten Entspannung im Zollstreit der Vereinigten Staaten mit ihren wichtigsten Handelspartnern konnte die Stimmung nicht heben. Der Leitindex Dow Jones Industrial büßte 0,99 Prozent auf 42.579,08 Punkte ein.

ASIEN: - KURSVERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag nach den jüngsten Gewinnen nachgegeben. Die schwächere Verfassung der Aktienmärkte in den USA dämpfte die Stimmung. In Japan büßte der Leitindex Nikkei-225 kurz vor dem Handelsende 2,3 Prozent ein. In China besteht unterdessen weiterhin die Hoffnung, dass die Regierung die Wirtschaft gezielt stützt. Der Hang Seng in Hongkong trat nach den kräftigen Gewinnen der Vortage auf der Stelle, während der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandaktien leicht um 0,2 Prozent nachgab.



