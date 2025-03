The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.03.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.03.2025ISIN NameXS0903106317 VOLVO TREAS. 13/25 MTNAU3CB0223816 ASIAN DEV. BK 2025FR0013322146 RCI BANQUE 18/25 FLR MTNUSP60694AE93 KIMBERLY-CLARK 15/25 REGSDE000LB13CM4 LBBW STUFENZINS 19/25DE000DDA0TM5 DZ BANK IS.A1170FR0128537208 FRANKREICH 24/25 ZOXS2129684127 HAI.IFH2015 20/25DE000HLB59W5 LB.HESS.THR.CARRARA09H/24XS2133056114 BERKSH.HATHA 20/25US882508BH65 TEXAS INSTR 20/25DE000SLB1408 LDSBK.SAAR PF.R.140XS1725580465 NORDEA BK 17/UND. FLR MTNXS2049823763 RAIF.BK INTL 19/30FLR MTNXS2133326947 KOMMUNALBK 20/25 MTN REGSXS2089155761 SD INT.SU.II 19/25 REGS