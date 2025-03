The following instruments on XETRA do have their first trading 07.03.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 07.03.2025Aktien1 BE6360403164 Titan America S.A.2 IL0012165630 Nexxen International Ltd.3 US65341B1061 XPLR Infrastructure L.P.Anleihen/ETF/ETC/Fonds1 US88579YBQ35 3M Co.2 USC62944AE04 New Gold Inc.3 BE0390201672 Fluvius System Operator CVBA4 XS3000561566 Harley Davidson Financial Services Inc.5 XS3022388980 Kojamo Oyj6 FR001400Y1H8 Sanofi S.A.7 XS3017017990 Sappi Papier Holding GmbH8 US871607AG29 Synopsys Inc.9 US88579YBR18 3M Co.10 EU000A4D7LB6 Europäische Union11 FR001400Y1I6 Sanofi S.A.12 DE000A3H2515 Baden-Württemberg, Land13 DE000BU2D012 Deutschland, Bundesrepublik14 DE000A1RQE26 Hessen, Land15 XS3019303133 Var Energi ASA16 DE000HEL0D96 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale17 IE000LUZJNI7 Invesco MSCI Europe Equal Weight UCITS ETF - Acc18 IE000VDI16Q5 Invesco MSCI Europe Equal Weight UCITS ETF - Dist19 XS2937253818 Sprott Physical Uranium ETC20 LU0334293981 ACATIS Value Performer21 DE000A0M03Z6 Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 222 DE000A0M03X1 Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 423 DE000A0M03W3 Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 324 DE000A0M03V5 Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 225 DE000A0M0317 Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 426 DE000A0M0309 Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 327 LU0323357649 DJE Gold & Stabilitätsfonds - PA CHF DIS28 DE000A0M2JH2 Global Markets Trends - EUR ACC29 LU0280778662 ELM Konzept R30 LU0327378385 Alpen PB Vermögensfonds Konservativ - R31 LU0327378542 Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen - R32 DE000A0M8WR1 Börsebius TopMix - EUR ACC33 DE000A0M6DN4 Unikat Premium Select Fonds - P EUR DIS34 DE000A0M49S4 FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI35 DE000A0LERX3 quantumX Global UI