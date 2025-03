Der DAX hat sich am Donnerstag nach einem schwankungsreichen Handel erneut stark präsentiert. Kurz vor Handelsende markierte er bei 23.475,88 Zählern ein neues Rekordhoch. Aus dem Handel ging er mit einem Plus von 1,5 Prozent bei 23.419,48 Punkten. Zum Start in den Freitag dürfte er etwas Federn lassen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,9 Prozent tiefer auf 23.208 Punkte.Der Blick fällt heute am Vormittag auf die Daten zum Auftragseingang der Industrie für Januar in Deutschland. ...

