CGTN hat einen Artikel über die Rolle veröffentlicht, die die wichtigsten Provinzwirtschaften Chinas für das Wachstum des Landes spielen, und die Bedeutung hervorgehoben, die China und seine wirtschaftlich starken Provinzen technologischen Innovationen, neuen hochwertigen Produktivkräften und dem Privatsektor beimessen

PEKING, March 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der Provinz Jiangsu ist im Jahr 2024 um 5,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr gewachsen und bestätigt damit seine Position als einer der Haupttreiber des chinesischen Wirtschaftswachstums. Damit liegt es 0,8 Prozentpunkte über der nationalen Wachstumsrate.

Wie Jiangsu spielen die großen Provinzwirtschaften Chinas eine immer wichtigere Rolle für das Wachstum des Landes. Im Jahr 2024 trugen zehn von ihnen - Guangdong, Jiangsu, Shandong, Zhejiang, Sichuan, Henan, Hubei, Fujian, Shanghai und Hunan - mehr als 60 Prozent zum BIP des Landes bei.

Der chinesische Präsident Xi Jinping forderte am Mittwoch die wirtschaftlich starken Provinzen auf, eine wichtige Rolle bei der Gesamtentwicklung des Landes zu spielen, um die im 14. Fünfjahresplan (2021-2025) festgelegten Ziele zu erreichen.

Xi, der auch Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas und Vorsitzender der Zentralen Militärkommission ist, machte die Bemerkungen in einer Beratung mit anderen Abgeordneten aus Jiangsu während der dritten Sitzung des 14. Nationalen Volkskongresses, Chinas nationalem Parlament.

Jiangsu sollte die Führung bei der Förderung der Integration von technologischer und industrieller Innovation, der Förderung tiefgreifender Reformen und einer Öffnung auf hohem Niveau sowie der Umsetzung wichtiger nationaler Entwicklungsstrategien übernehmen und ein Beispiel dafür sein, wie Wohlstand für alle geschaffen werden kann, so Xi.

Technologische Innovation

Der chinesische Präsident sagte am Mittwoch, dass technologische und industrielle Innovation die grundlegenden Wege zur Entwicklung neuer hochwertiger Produktivkräfte darstellen.

Seit er den Begriff im September 2023 eingeführt hat, betont Xi, wie wichtig es ist, neue hochwertige Produktivkräfte zu entwickeln, während das Land seine Bemühungen zur Förderung neuer Wachstumstreiber und einer qualitativ hochwertigen Entwicklung beschleunigt.

Mit Innovationsführerschaft beziehen sich neue, qualitativ hochwertige Produktivkräfte auf diejenigen, die aus kontinuierlichen Durchbrüchen in Wissenschaft und Technologie hervorgehen und strategische Zukunfts- und aufstrebende Industrien vorantreiben, die in einer Ära intelligenter Informationen bahnbrechende technologische Fortschritte einleiten können.

Neue, qualitativ hochwertige Produktivkräfte und industrielle Modernisierungen spielen in der lokalen Wirtschaftslandschaft Chinas weiterhin eine herausragende Rolle. Jiangsu beispielsweise führte das Land im Jahr 2024 bei neu genehmigten Einhorn- und potenziellen Einhorn-Unternehmen an.

Unterstützung für den Privatsektor

Xi forderte am Mittwoch außerdem dazu auf, den Geist eines hochrangigen Symposiums über Privatunternehmen, das etwa zwei Wochen vor den jährlichen Sitzungen des obersten Gesetzgebers und des obersten politischen Beratungsgremiums Chinas stattfand, weiterzutragen.

Das Symposium, an dem Xi teilnahm, unterstrich das Bestreben der chinesischen Behörden, das Vertrauen zu stärken und die Entwicklung des Privatsektors voranzutreiben.

Private Unternehmen machen mehr als 90 Prozent der gesamten Unternehmen des Landes aus, wobei sich ihre Zahl zwischen 2012 und 2024 mehr als verfünffacht hat. Auch ihre globale Präsenz hat sich ausgeweitet, wobei die Zahl der chinesischen Privatunternehmen in der Fortune Global 500-Liste auf etwa 30 gestiegen ist.

Die Gleichbehandlung von Unternehmen in allen Eigentumsformen muss sichergestellt werden, und es müssen nachhaltige Anstrengungen unternommen werden, um das Geschäftsumfeld zu verbessern, so Xi.

Größere Rolle in Bezug auf wichtige nationale Strategien

Die wichtigsten Provinzwirtschaften sollten auch mehr Verantwortung bei der Umsetzung der wichtigsten nationalen Entwicklungsstrategien des Landes übernehmen, so Xi.

Er forderte Jiangsu auf, proaktive und koordinierte Anstrengungen bei der integrierten Entwicklung des Jangtse-Deltas, der Entwicklung des Jangtse-Wirtschaftsgürtels und der Umsetzung anderer Entwicklungsstrategien zu unternehmen.

Jiangsu sollte sich stärker an Strategien wie der koordinierten Entwicklung der Region Peking-Tianjin-Hebei und der Entwicklung der Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area orientieren und sich intensiv an der hochwertigen Zusammenarbeit im Rahmen der Neuen Seidenstraße beteiligen, so Xi.

Im jährlichen Arbeitsbericht der Provinzregierung gab Jiangsu an, dass das BIP-Wachstumsziel für 2025 bei über 5 Prozent liegt, und gelobte, alles zu tun, um ein stabiles Wirtschaftswachstum aufrechtzuerhalten und eine bessere Rolle als Wachstumsmotor zu spielen.

https://news.cgtn.com/news/2025-03-05/Xi-takes-part-in-deliberation-at-annual-national-legislative-session-1BuHJgHEbYs/p.html

