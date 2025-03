Die Zalando SE hat sich einen bedeutenden Schritt in ihrer Expansionsstrategie gesichert. Der Online-Modehändler gab am 7. März 2025 bekannt, dass er erfolgreich mehr als 90% des Grundkapitals der ABOUT YOU Holding SE durch sein öffentliches Übernahmeangebot und damit verbundene Verträge erworben hat. Die Annahmefrist für das Übernahmeangebot endete am 6. März um Mitternacht, wobei die endgültigen Ergebnisse am 11. März veröffentlicht werden sollen. Zalando hat nun die feste Absicht erklärt, nach Vollzug des Übernahmeangebots einen Squeeze-out der verbliebenen Minderheitsaktionäre von ABOUT YOU durchzuführen. Der Vollzug der Übernahme, der noch regulatorische Freigaben benötigt, wird für den Sommer 2025 erwartet.

Diese strategische Akquisition, die rund 1,2 Milliarden Euro kostet, soll zum mittelfristigen Wachstum des Unternehmens beitragen. Zalando hat für 2025 einen Umsatzanstieg zwischen vier und neun Prozent prognostiziert, wobei die Auswirkungen der ABOUT YOU-Übernahme in dieser Prognose noch nicht enthalten sind. Beim bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern strebt der Konzern einen Anstieg auf 530 bis 590 Millionen Euro an. Die mittleren Werte dieser Prognose liegen beim Umsatz leicht über den Erwartungen der Analysten, während das Ziel für das operative Ergebnis etwas unter den durchschnittlichen Schätzungen liegt.

Volatile Kursreaktion nach Prognose

Die Zalando-Aktie reagierte volatil auf die Bekanntgabe der detaillierten Jahreszahlen und des Ausblicks. Nach einem zunächst positiven Start mit einem Kurssprung von 3,5% wendete sich das Blatt im Tagesverlauf. Die Aktie fiel am Nachmittag um mehr als 5% auf ein Tagestief von 32,68 Euro. Damit schmolzen die Kursgewinne seit Jahresbeginn auf nur noch etwa ein Prozent zusammen, während der DAX im gleichen Zeitraum um 16,5% zulegen konnte. Analysten führten diese Entwicklung vor allem auf das bereinigte operative Ergebnisziel für 2025 zurück, dessen Mittelwert unter den Konsensschätzungen lag. Trotz des jüngsten Rückschlags liegt der Börsenwert des Unternehmens mit knapp neun Milliarden Euro immer noch etwa 80% über dem Niveau des Vorjahres - bleibt aber weit entfernt vom Rekordniveau des Sommers 2021, als die Aktie zeitweise bei über 100 Euro notierte und das Unternehmen mit fast 28 Milliarden Euro bewertet wurde.

