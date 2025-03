Hamburg (ots) -Mobilität bedeutet mehr als nur von A nach B zu gelangen - sie kann auch besondere Wünsche erfüllen und zu unvergesslichen Momenten führen. FREENOW, Europas Multi-Mobilitäts-App mit klarem Fokus auf das Taxi-Geschäft, setzt seine erfolgreiche "Aufrunden und Spenden"-Initiative fort und unterstützt ab sofort das Projekt Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e. V. (ASB). Bei strahlendem Sonnenschein wurde die Kooperation gestern in Hamburg am Headquarter von FREENOW mit dem Hamburger Wünschewagen stellvertretend für das bundesweite Projekt offiziell vorgestellt. Nutzerinnen und Nutzer der FREENOW-App können mit jeder Fahrt einen wertvollen Beitrag leisten, indem sie ihren Fahrpreis auf den nächsten vollen Euro aufrunden. Die Differenz spendet FREENOW zu 100 Prozent an den ASB und unterstützt damit das Herzensprojekt "Wünschewagen" an 23 Standorten in Deutschland.Mit kleinen Beträgen große Wünsche erfüllenDer ASB-Wünschewagen erfüllt schwerstkranken Menschen in ihrer letzten Lebensphase einen besonderen Wunsch. Seit 2014 bringen engagierte ehrenamtliche Wunscherfüllerinnen und Wunscherfüller Menschen am Ende ihres Lebens noch einmal an ihren Lieblingsort - ob ans Meer, ins Stadion oder einfach nach Hause zu ihren Liebsten. Das Projekt finanziert sich ausschließlich aus Spenden und Eigenmitteln. Dank der Kooperation mit FREENOW haben die Nutzerinnen und Nutzer der App nun die Möglichkeit dazu beizutragen, diese Herzenswünsche wahr werden zu lassen.So funktioniert "Aufrunden und Spenden"Die Option zum Aufrunden wird in der FREENOW-App bei jeder Buchung einer Taxifahrt angezeigt. Wer sie aktiviert, rundet seinen Fahrpreis automatisch auf den nächsten vollen Euro auf. Die Differenz geht ohne Abzug an den ASB-Wünschewagen. Alternativ kann die Funktion dauerhaft im Profil der App aktiviert werden.Andreas Maier, General Manager Deutschland & Österreich bei FREENOW, betont: "Unsere tägliche Arbeit bei FREENOW dreht sich darum, Menschen eine unkomplizierte und komfortable Fahrt von A nach B zu ermöglichen. Kaum ein Projekt verdeutlicht besser als der ASB-Wünschewagen, dass hinter jeder Fahrt auch eine Geschichte steckt - und dass Mobilität eine wichtige gesellschaftliche Rolle spielt. Deshalb sind wir stolz, dieses großartige ehrenamtliche Projekt zu unterstützen und in den Städten, in denen wir aktiv sind, einen wertvollen Beitrag vor Ort zu leisten. Der ASB-Wünschewagen und das engagierte Team dahinter vollbringen mit jeder Fahrt Außergewöhnliches."Knut Fleckenstein, Bundesvorsitzender des ASB, ergänzt: "Der ASB-Wünschewagen lebt von Spenden und dem Engagement zahlreicher Ehrenamtlicher. Die Unterstützung durch FREENOW ist ein großer Gewinn für unser Projekt und hilft uns, noch mehr Fahrgäste an ihren Wunschort zu bringen. Jede Spende macht einen Unterschied."Jede Fahrt zähltFREENOW setzt mit dieser Partnerschaft ein klares Zeichen für soziales Engagement. Alle Nutzerinnen und Nutzer der App können sich aktiv beteiligen und mit nur wenigen Cent dazu beitragen, Menschen in ihrer letzten Lebensphase eine besondere Freude zu bereiten.Über den ASB:Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) ist eine bundesweit tätige, parteipolitisch und konfessionell unabhängige Hilfs- und Wohlfahrtsorganisation. Seit über 130 Jahren engagiert sich der ASB für Menschen in Not - von Rettungsdienst und Katastrophenschutz über Pflege und soziale Dienste bis hin zur Kinder- und Jugendhilfe. Über den ASB:Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) ist eine bundesweit tätige, parteipolitisch und konfessionell unabhängige Hilfs- und Wohlfahrtsorganisation. Seit über 130 Jahren engagiert sich der ASB für Menschen in Not - von Rettungsdienst und Katastrophenschutz über Pflege und soziale Dienste bis hin zur Kinder- und Jugendhilfe. Mit rund 1,5 Millionen Mitgliedern und über 20.000 Ehrenamtlichen leistet der ASB bundesweit schnelle und kompetente Hilfe - getreu dem Motto: Wir helfen hier und jetzt.Über FREENOW:FREENOW ist die Mobilitätsapp mit der größten Fahrzeugauswahl in ganz Europa und klarem Taxifokus. In neun Märkten und über 150 Städten können Kunden bereits heute aus dem größten Angebot von Mobilitätsoptionen in nur einer App wählen. Durch die Integration verschiedener Mobilitätsmarken und Payment-Möglichkeiten können sie das nächstgelegene Taxi, Carsharing oder Mikromobilitätsoptionen wie E-Scooter, E-Mopeds und E-Bikes sowie Tickets für den ÖPNV innerhalb der FREENOW App buchen. Das Unternehmen bündelt so zahlreiche Mobilitätspartner, um urbane Mobilität effizienter und nachhaltiger zu gestalten, ohne neue Fahrzeuge auf die Straße zu bringen. Das deutsche Unternehmen gehört zum Mobilitäts-Joint-Venture der BMW Group und Mercedes-Benz Mobility. 