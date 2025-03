Tesla scheint mit dem überarbeiteten Model Y in China einen Volltreffer gelandet zu haben. Laut einem Bericht des lokalen Medienportals 36kr hat das Facelift-Modell landesweit beeindruckende 200.000 Bestellungen eingesammelt - ein klares Zeichen für die ungebrochene Popularität des Elektroauto-Pioniers. "Seit dem Start der Vorbestellungen am 10. Januar bis heute haben unsere Stores in Peking fast 100 neue Bestellungen pro Tag verzeichnet", zitiert 36kr mehrere Tesla-Vertriebsmitarbeiter. Bei einem ...

