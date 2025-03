NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Lufthansa von 8 auf 9 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Alexander Irving sprach in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung der Bilanz vom "Comeback des Kranichs". Die Lufthansa sei der günstige Weg, vom starken nordatlantischen Markt zu profitieren - garniert mit niedrigen Vergleichswerten und Optimierungspotenzial./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2025 / 06:11 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2025 / 06:11 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0008232125