© Foto: Jaque Silva - NurPhoto

Broadcom begeistert mit starken Quartalszahlen, angetrieben vom KI-Boom - und die Aktie legt an der Nasdaq kräftig zu, während Analysten den Ausblick feiern.Die Aktien von Broadcom schossen nachbörslich um 8 Prozent an der Nasdaq in die Höhe, nachdem der Halbleiter- und Softwaregigant Quartalszahlen vorgelegt hatte, die die Erwartungen der Analysten übertrafen. Für das erste Quartal, das am 2. Februar endete, meldete Broadcom einen Umsatzsprung von 25 Prozent auf 14,92 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag bei 1,60 US-Dollar und damit über den erwarteten 1,50 US-Dollar. Besonders stark entwickelte sich das Halbleitergeschäft, das mit 8,21 Milliarden US-Dollar den größten …