FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat DHL Group von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 36 auf 50 Euro angehoben. Er sei "vom Zweifler zum Gläubigen geworden", schrieb Analyst Andy Chu am Donnerstagnachmittag in seiner Kaufempfehlung im Nachklapp der Zahlen. Der Ausblick sei inzwischen deutlich weniger risikobehaftet und leichter erreichbar. Mit den mittelfristigen Zielen versuche der Logistiker nicht mehr, die Wirtschaftsentwicklung vorauszuahnen./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2025 / 16:38 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005552004