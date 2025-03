EQS-News: HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Homann Holzwerkstoffe GmbH: Genehmigungen für Inbetriebnahme des neuen Werkes in Litauen erteilt



07.03.2025 / 09:00 CET/CEST

Homann Holzwerkstoffe GmbH: Genehmigungen für Inbetriebnahme des neuen Werkes in Litauen erteilt Alle Voraussetzungen für einen zeitnahen Produktionsstart geschaffen

Wichtiger Meilenstein im Zuge der strategischen Weiterentwicklung der Gruppe München, 7. März 2025 - Die Geschäftsführung der Homann Holzwerkstoffe GmbH, einer der führenden europäischen Anbieter von dünnen, veredelten Holzfaserplatten für die Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie, hat entschieden, die Inbetriebnahme des neuen Werkes in Litauen, nahe der Hauptstadt Vilnius, einzuleiten. Alle erforderlichen Genehmigungen auf Basis der gestellten Anträge wurden im Verlauf des Monats Februar erteilt. Der Start des Werkes hatte sich zuvor verzögert, da die vorliegende Umweltgenehmigung als zu wenig belastbar eingestuft wurde, um eine wirtschaftliche und wettbewerbsfähige Produktion zu ermöglichen. Fritz Homann, Geschäftsführer der Homann Holzwerkstoffe GmbH: "Das Werk in Litauen ist ein wesentlicher Bestandteil unserer langfristigen Expansionsstrategie. Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, die erforderlichen Genehmigungen zu erhalten und die Inbetriebnahme in den nächsten Wochen erfolgen kann. Damit haben wir einen wichtigen Meilenstein im Zuge der strategischen Weiterentwicklung der Homann Holzwerkstoffe Gruppe erreicht." Der Konzernabschluss 2024 der Homann Holzwerkstoffe Gruppe wird wie geplant am 25. April 2025 veröffentlicht. Über Homann Holzwerkstoffe Die Homann Holzwerkstoffe GmbH mit Hauptsitz in München ist ein führender Hersteller von dünnen, hochveredelten, mitteldichten und hochdichten Holzfaserplatten (MDF/HDF). Mit den Produktionswerken in Deutschland in Losheim am See sowie an den polnischen Standorten Karlino und Krosno/Oder beliefert die Gesellschaft die Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie weltweit mit Schwerpunkt auf die europäischen Märkte. Das traditionsreiche Familienunternehmen ist seit 2012 am Kapitalmarkt etabliert und mit der Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3H2V19, WKN: A3H2V1) an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Tragen Sie sich in unseren Investorenverteiler ein unter: https://www.homann-holzwerkstoffe.de/investor-relations/ir-kontakt/ Presse/Investor Relations:

IR.on AG

Karolin Bistrovic, Johannes Kaiser

T +49 221 9140 970

homann@ir-on.com Kontakt:

Homann Holzwerkstoffe GmbH

Sandra Jux

T +49 (0)89 99 88 69 0

sj@homanit.org



