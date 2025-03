TradeXBank AG / Schlagwort(e): Sonstiges

TradeXBank ernennt neuen Chief Compliance Officer



07.03.2025 / 09:00 CET/CEST





TradeXBank ernennt Brittany Schwertberger zur neuen Chief Compliance Officer (CCO). Sie wird nach Abschluss der üblichen Genehmigungsverfahren Mitglied der Geschäftsleitung. Zürich, 7. März 2024 - Die TradeXBank gab heute die Ernennung von Brittany Schwertberger zum neuen Chief Compliance Officer bekannt. Sie war zuvor bei UBS, wo sie eine Führungsposition im Bereich Compliance & Operational Risk für Global Wealth Management innehatte. Davor hatte Brittany verschiedene Führungspositionen in der Compliance von Credit Suisse inne.

Als zugelassene Rechtsanwältin im Bundesstaat New York verfügt sie über einen Juris Doctor der Columbia University sowie einen Bachelorabschluss der Georgetown University. Sie hat die Position am 1. März 2025 übernommen.

Camille Sednaoui, CEO der TradeXBank, kommentierte: "Ich freue mich sehr, Brittany in unserem Führungsteam bei TradeXBank willkommen zu heißen. Mit ihrem fundierten Hintergrund in der Steuerung internationaler Compliance-Risiken und der Entwicklung branchenführender Compliance-Programme ist sie bestens qualifiziert, um unsere Compliance-Funktion in die Zukunft zu führen und unsere auf nachhaltige Leistung fokussierte Kultur zu stärken." Über TradeXBank Die TradeXBank ist eine von der FINMA zugelassene Bank mit Sitz in Zürich. Sie ist in Schweizer Besitz und beschäftigt mehr als 50 Mitarbeiter, die sich auf den Handel mit Rohstoffen in den Bereichen Energie, Agrarprodukte, Düngemittel und Metalle spezialisiert hat. Sie konzentriert sich auf die EMEA-Region und bietet Rohstoffhandel, Finanzen, Devisen und Hedging an. Ihre Geschäfte basieren auf einer Bilanz mit hoher Liquidität- und Kapitalstärke, deutlich über den regulatorischen Anforderungen. TradeXBank AG

Media Contact:

info@tradexbank.ch



