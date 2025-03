DJ POLITIK-BLOG/ZDF-Politbarometer: Mehrheit für Aufrüstung - auch mit Schulden

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

ZDF-Politbarometer: Mehrheit für Aufrüstung - auch mit Schulden

Eine Mehrheit der Deutschen ist laut einer Umfrage für das ZDF-Politbarometer für Aufrüstung - auch mit Schulden. Rund drei Viertel der Befragten (76 Prozent) und Mehrheiten in allen Parteianhängergruppen befürworten eine Aufstockung der finanziellen Mittel für Bundeswehr und Verteidigung, auch wenn dafür zusätzliche Schulden gemacht werden müssen. Insgesamt 22 Prozent sind gegen mehr Geld für die Bundeswehr. Zudem gibt es Zweifel an dem Bestand der westlichen Partnerschaft. Unter dem Eindruck einer geänderten Ukraine-Politik der USA mit Präsident Donald Trump und neuen Prioritäten gegenüber den Verbündeten meinen 40 Prozent der Deutschen, dass die bisherige Partnerschaft zwischen Europa und den USA enden wird. Eine Mehrheit von 55 Prozent sieht das nicht so.

Kontakt zur Redaktion: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 07, 2025 02:45 ET (07:45 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.