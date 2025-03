Neuhintertux (ots) -Wer den Winter bisher verpasst hat, braucht nicht traurig zu sein, denn in Hintertux im Zillertal in Tirol ist die Skisaison längst nicht vorbei! Bis spät in den Mai hinein erwartet Wintersportbegeisterte hier ein einzigartiges Skierlebnis unter der Frühlingssonne.Während andere Skigebiete längst die Pisten schließen, bietet der Hintertuxer Gletscher Schneesicherheit auf über 3.250 Metern Höhe - mit perfekt präparierten Pisten, strahlendem Sonnenschein und einem atemberaubenden Panorama auf die umliegende Alpenwelt.Skifahren, Wandern und Biken - alles in einem UrlaubDer Frühlings-Skilauf am Hintertuxer Gletscher ist ein Erlebnis, das jeder Wintersportfan einmal ausprobieren sollte. Die Pisten sind im Frühjahr oft weniger stark frequentiert, die Temperaturen angenehmer, und die Sonnenstunden machen das Skifahren noch entspannter. Und das Beste: Durch die Kombination aus Wintersport und Sommerfeeling kommt jeder auf seine Kosten - egal ob Adrenalinjunkie oder Genießer.Während oben auf dem Gletscher noch Winterstimmung herrscht, ist das Tal bereits im Frühlingsmodus. Blühende Wiesen, grüne Bäume und angenehme Temperaturen laden zu Sommeraktivitäten ein. Morgens auf die Ski und nachmittags die Wanderschuhe schnüren, oder lieber nach dem Pistenspaß eine Runde Mountainbiken. Im Zillertal ist das problemlos möglich!Neben Skifahren und Snowboarden am Gletscher, stehen in der warmen Talregion zahlreiche Alternativen zur Auswahl: Ob Klettern, Nordic Walking oder eine gemütliche Radtour durch das Zillertal - die Vielfalt an Sportmöglichkeiten macht Hintertux zur perfekten Destination für Aktivurlauber, die das Beste aus beiden Jahreszeiten genießen möchten.Hoteltipp für Ihren Pisten- & Wandergenuss: Das 4-Sterne-Hotel NeuhintertuxDamit der Urlaub auch abseits der Piste ein Genuss wird, bietet das 4-Sterne-Hotel Neuhintertux die perfekte Lage. Direkt am Fuße des Gletschers überzeugt das Hotel mit einem Mix aus alpinem Charme und modernem Komfort. Nach einem sportlichen Tag lädt der großzügige Wellnessbereich mit Saunen, Dampfbädern und einem Panorama-Skypool zum Entspannen ein - immer mit Blick auf die majestätische Bergwelt.Kulinarisch werden Sie im Hotel Neuhintertux ebenfalls verwöhnt: Regionale Spezialitäten, frische Zutaten und liebevoll zubereitete Gerichte machen jeden Abend zum Genussmoment. Das freundliche Team sorgt dafür, dass es an nichts fehlt - sei es bei der Planung der nächsten Ski- oder Wandertour oder beim Aperitif auf der Sonnenterrasse.Wer also den perfekten Mix aus Pulverschnee und Frühlingsblumen sucht, sollte seine Reise nach Hintertux planen. Mit dem 4-Sterne-Hotel Neuhintertux als Wohlfühlort wird der Urlaub zu einem unvergesslichen Erlebnis. Egal ob Ski, Wandern oder Relaxen - hier bleiben keine Wünsche offen.SKI SHORTY bis 31. Mai 2025 ab 699,- pro Person:- 4 Nächte mit 3/4 Verwöhnpension- 3-Tages-Skipass für den Hintertuxer Gletscher- Gletscher & Spa VerwöhnperlenMehr Frühlings-Skipauschalen unter: www.neu-hintertux.comPressekontakt:Hotel Neuhintertux ****Familie TipotschA-6294 Hintertux Nr. 783Tel. +43 5287 8580hotel@neu-hintertux.comhttps://www.neu-hintertux.comPressekontakt:redaktion@dimaconcept.dewww.dimaconcept.deOriginal-Content von: Neuhintertux Tipotsch GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165839/5985602