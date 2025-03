Wien (www.anleihencheck.de) - Wie erwartet nahm die EZB am Donnerstag eine Zinssenkung um 25 Basispunkte vor, berichten die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Geldpolitik werde aber nun als "spürbar weniger" restriktiv bewertet, was den weiteren Zinspfad unsicherer mache. Die EZB betone ihren datengetriebenen Ansatz und stellt entweder eine Senkung oder eine Pause für die Zinssitzung im April in Aussicht. Am Markt sei die EZB als leicht hawkish wahrgenommen worden. (Ausgabe vom 06.03.2025) (07.03.2025/alc/a/a) ...

