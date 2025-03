Das Hin und Her bei den US-Importzöllen auf aus Mexiko und Kanada importierte Waren sind auch in der Autobranche das bestimmende Thema. Zahlreiche Autobauer betreiben Werke in Mexiko. Die Zölle dürften entweder die Autos in den USA verteuern und für schwächere Absätze sorgen oder die Margen schmälern. VW gibt nun Entwarnung.Unter den deutschen Autobauern wäre Volkswagen den Zöllen unter normalen Umständen am stärksten ausgesetzt. Laut einer Studie von Bloomberg Intelligence werden die Wolfsburger ...

