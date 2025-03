Original-Research: Frequentis AG - von BankM AG



07.03.2025

Einstufung von BankM AG zu Frequentis AG



Unternehmen: Frequentis AG

ISIN: ATFREQUENT09



Anlass der Studie: Prognoseanhebung 2024, Kurzanalyse Empfehlung: Halten

seit: 07.03.2025

Kursziel: EUR 39,73

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: 7.3.2025, vormals Kaufen Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker

2024er Umsatz und EBIT deutlich über den Erwartungen



Die Frequentis AG (ISIN ATFREQUENT09, General Standard, FQT GY) hat mit den vorläufig vermeldeten Zahlen unsere Erwartungen und die des Marktes deutlich übertroffen. So lag der 2024er Umsatz bei EUR 480,3 Mio. (2023: EUR 427,5 Mio.), das EBIT bei EUR 32,1 Mio. (EUR 26,6 Mio.), während unsere alten 2024er-Erwartungen bei EUR 448,9 Mio. bzw. EUR 27,8 Mio. lagen. Der Auftragseingang (EUR 583,8 Mio.; Vj.: EUR 504,8 Mio.) deutet auf eine Fortsetzung des Wachstums hin, die Book-to-Bill-Ratio lag mit 1,22 deutlich über der Wachstumsschwelle. Die zu erwartende Ausgabenpolitik in Europa/Deutschland in Bezug auf Infrastruktur und Landesverteidigung dürften mittelfristig auch auf die Umsatzentwicklung des Unternehmens einen positiven Einfluss haben. Dies haben wir in unserem Modell noch nicht berücksichtigt und warten die Analystenkonferenz zu den endgültigen Zahlen ab. Die Peer-Multiples sind im Rahmen der Rally bei Infrastruktur- und Rüstungs-aktien deutlich gestiegen.



Nach Aktualisierung unserer DCF- und Peer Group-Analyse steigt unser Fairer Wert deutlich auf EUR 39,73. Angesichts der starken Kursperformance der letzten Tage lautet unsere Empfehlung "Halten".



