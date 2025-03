© Foto: Mark Schiefelbein - AP

Auf Wochensicht verloren die großen US-Indizes wie Dow Jones, Nasdaq-100 und S&P 500 deutlich. Trumps Hin und Her in der Zollpolitik macht die Anleger nervös. Doch Trump sieht den Grund für den Ausverkauf ganz woanders.Die Börsen hassen Unsicherheit. Und Trumps Handelspolitik war zuletzt von Sprunghaftigkeit geprägt: Handelszölle ja, aber mit vielen Ausnahmen. So verlor der S&P 500 auf Wochensicht rund zwei Prozent, der technologielastige Nasdaq 100 sogar 2,79 Prozent und der Dow Jones. Doch anstatt seine Handelszölle als Ursache für die Marktturbulenzen anzuerkennen, machte Trump eine andere Gruppe verantwortlich: die sogenannten "Globalisten". Bei einer Pressekonferenz im Oval Office wies …