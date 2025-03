American Rare Earths: Die USA auf dem Weg zur Unabhängigkeit bei Seltenen Erden

Anzeige / Werbung Der US-amerikanische Rohstoffentwickler American Rare Earths hat mit einer aktualisierten Scoping-Studie das enorme Potenzial seines Halleck-Creek-Projekts in Wyoming untermauert. Die geplante Mine könnte nicht nur wirtschaftlich lukrativ sein, sondern auch eine strategische Schlüsselrolle in der Sicherung der US-Lieferketten für kritische Rohstoffe übernehmen. Sollte das Projekt wie geplant realisiert werden, könnte dies die Abhängigkeit der USA von chinesischen Importen erheblich reduzieren. Der US-amerikanische Rohstoffentwickler American Rare Earths hat mit einer aktualisierten Scoping-Studie das enorme Potenzial seines Halleck-Creek-Projekts in Wyoming untermauert. Die geplante Mine könnte nicht nur wirtschaftlich lukrativ sein, sondern auch eine strategische Schlüsselrolle in der Sicherung der US-Lieferketten für kritische Rohstoffe übernehmen. Sollte das Projekt wie geplant realisiert werden, könnte dies die Abhängigkeit der USA von chinesischen Importen erheblich reduzieren - und das Land einen großen Schritt Richtung Rohstoffsouveränität führen. Seltene Erden: Warum sie für die Industrie unverzichtbar sind Seltene Erden sind eine Gruppe von 17 chemischen Elementen, die für Hochtechnologien eine zentrale Rolle spielen. Besonders gefragt sind:



-Neodym (Nd) und Praseodym (Pr): Hauptbestandteile von Hochleistungsmagneten für Elektromotoren und Windkraftanlagen



-Terbium (Tb) und Dysprosium (Dy): Verstärken die Hitzeresistenz von Magneten und machen sie leistungsfähiger



Derzeit stammen rund 90 % der weltweit verarbeiteten Seltenen Erden aus China. Diese Marktdominanz gibt China erhebliche Kontrolle über die Lieferketten und stellt ein wirtschaftliches sowie geopolitisches Risiko für die USA dar. Update der Scoping-Studie: Zwei Entwicklungsstufen Die von American Rare Earths veröffentlichte Scoping-Studie beschreibt zwei Szenarien für das Halleck-Creek-Projekt:



1. Basisvariante (3 Millionen Tonnen Erz pro Jahr)



-Kapitalaufwand: 456 Mio. USD

-Erwarteter Gewinn (Netto-Barwert, NPV10%): 558 Mio. USD

-Interne Verzinsung (IRR): 24 %

-Jährliche Produktion: 4.169 Tonnen Seltenerdoxid (TREO), darunter 1.833 Tonnen Neodym-Praseodym-Oxid



2. Hochskalierte Variante (6 Millionen Tonnen Erz pro Jahr)



Kapitalaufwand: 737 Mio. USD

Erwarteter Gewinn (NPV10%): 1,17 Mrd. USD

Interne Verzinsung (IRR): 28,4 %

Jährliche Produktion: 7.661 Tonnen Seltenerdoxid (TREO), darunter 3.344 Tonnen Neodym-Praseodym-Oxid

Was ist TREO? Total Rare Earth Oxides (TREO) ist die Bezeichnung für die Gesamtmenge an Seltenerdoxiden, die in einem Rohstoff enthalten sind. Es handelt sich dabei um eine Mischung verschiedener Elemente aus der Gruppe der Seltenen Erden, die für Hochtechnologien essenziell sind.



Dazu gehören beispielsweise Neodym, Praseodym, Dysprosium und Terbium, die in Magneten für Elektromotoren, Windkraftanlagen und viele andere Schlüsseltechnologien eingesetzt werden. Die TREO-Konzentration ist ein zentraler Indikator für die wirtschaftliche Bedeutung eines Rohstoffvorkommens, da sie angibt, wie viel verwertbares Material aus dem Erz gewonnen werden kann. Das Diagramm zeigt die erwartete finanzielle Entwicklung des CSM-Projekts über einen Zeitraum von 20 Jahren. In den ersten Jahren (Modelljahr -2 bis 0) sind hohe Anfangsinvestitionen (rote Balken) erforderlich, wodurch der Cashflow zunächst negativ ist.



Ab Jahr 1 beginnen die Einnahmen (blau), während die Betriebsausgaben (grau) und Steuern (gelb) konstant anfallen. Der freie Cashflow vor Steuern (grüne Linie) steigt laut Unternehmensangaben schnell an und könnte sich anschließend stabilisieren. Gleichzeitig zeigt der kumulative Cashflow (schwarz) eine stetige Zunahme über den Zeitraum hinweg.



Die gestrichelte Linie stellt den kumulativen Cashflow nach Steuern dar, der leicht unter dem Wert vor Steuern bleibt. Nach Angaben des Unternehmens könnte das Projekt nach einigen Jahren rentabel werden und langfristig zu einem positiven Cashflow führen. Rohstoffpotenzial: Jahrzehntelange Förderung möglich Die gesicherten Erzvorkommen im Halleck-Creek-Gebiet belaufen sich auf 2,63 Milliarden Tonnen mit einem durchschnittlichen Gehalt von 3.292 ppm TREO. Diese enormen Reserven könnten den Betrieb der Mine über mehrere Jahrzehnte sichern und zu einer stabilen Versorgung mit Seltenen Erden beitragen. Produktionsprofil des CSM-Projekts über einen Zeitraum von 20 Modelljahren Strategische Bedeutung des Projekts für die USA

1. Weniger Abhängigkeit von China

China dominiert derzeit die globale Produktion und Weiterverarbeitung von Seltenen Erden. Das Halleck-Creek-Projekt könnte helfen, eine alternative, inländische Lieferquelle zu schaffen und geopolitische Risiken zu reduzieren.



2. Effizienter Genehmigungsprozess

Ein großer Vorteil des Projekts ist seine Lage auf staatlichem Land in Wyoming. Im Gegensatz zu Bundesland-Projekten könnten Genehmigungen hier schneller erteilt werden, was den Zeitplan der Entwicklung erheblich verkürzen könnte.



3. Verarbeitung in den USA geplant

American Rare Earths plant nicht nur den Abbau der Rohstoffe, sondern auch deren Verarbeitung innerhalb der USA. Dies würde verhindern, dass wertvolle Ressourcen zur Weiterverarbeitung nach China exportiert werden müssen. Finanzierung: Wer steckt hinter dem Projekt? Für die ersten Entwicklungsphasen wird eine Investition von 380 Mio. USD sowie zusätzliche 76 Mio. USD als Rücklage benötigt. ARR hat bereits eine unverbindliche Interessenbekundung von der Export-Importbank der USA (EXIM) erhalten, die eine Finanzierung von bis zu 456 Mio. USD ermöglichen könnte. Zur weiteren Absicherung der Finanzierung und zur Gewinnung strategischer Investoren hat ARR die Investmentbank BMO Capital Markets als Berater engagiert. Dies könnte dazu führen, dass Partner aus der Industrie in das Projekt investieren. Zeitplan: Wann könnte die Produktion starten?

-2025: Abschluss einer Prä-Feasibility-Studie



-2026-2028: Weitere detaillierte Untersuchungen und Bau der ersten Anlagen



-2029: Möglicher Produktionsbeginn



ARR plant außerdem den Bau einer Pilotanlage zur Testproduktion, um die Verarbeitungsmethoden weiter zu optimieren und Investoren von der technischen Machbarkeit zu überzeugen. Ein Schlüsselmoment für die US-Rohstoffstrategie? Die jüngsten Fortschritte bei American Rare Earths zeigen, dass die USA eine echte Chance haben, eine eigene, strategisch unabhängige Lieferkette für Seltene Erden aufzubauen. Das Halleck-Creek-Projekt könnte zu einem der bedeutendsten Rohstoffvorhaben der kommenden Jahrzehnte werden. Sollte das Vorhaben planmäßig umgesetzt werden, könnte Wyoming zu einem zentralen Standort für die Förderung und Verarbeitung Seltener Erden in den USA werden - und damit eine Schlüsselrolle in der nationalen Industrie- und Sicherheitspolitik spielen. Enthaltene Werte: XD0002747026,NZARRE0004S7

