München (ots) -- Bis heute sind die Hits der 90er-Jahre unsterblich- 90er-Jahre Künstler auf ihrem Weg zu Ruhm und Bekanntheit- Am 8. März 2025 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und nach TV-Ausstrahlung kostenlos auf RTL+Eine ganze Generation schwelgt bis heute in Erinnerungen. Die 90er-Jahre Musik war der Soundtrack ihrer Jugend, voller unvergesslicher Hits, legendärer Boybands und ikonischer Dancefloor-Hymnen. Musikrichtungen wie der Eurodance, Hip-Hop und Techno liefen in den Diskotheken und versetzten die Menschen in Partylaune. Künstler und Bands wie "DJ Bobo" und "Die Fantastischen Vier" wurden über Nacht berühmt. Die Musik-Doku "Pop Giganten - Back to the 90s!" läuft am 8. März 2025, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.Die Songs der 90er haben auch über 30 Jahre später immer noch Ohrwurmpotenzial. In diesem Jahrzehnt machte sich eine neue Musikrichtung in den Charts breit - der Eurodance. Mit seinem Rhythmus, Tempo, Rap-Parts und Bass entwickelte er sich als absolute Tanzmusik in den Diskotheken. Künstler wie "DJ Bobo", "Mr. President", "Culture Beat" und "Haddaway" sind bis heute untrennbar mit diesem Genre verbunden. Hits wie "Rhythm Is a Dancer" und "Mr. Vain" liefern den Soundtrack einer ganzen Generation und sind bis heute fester Bestandteil jeder 90er-Party.Aber auch andere Musikrichtungen genossen in den 90er-Jahren große Erfolge. Techno und Hip-Hop prägten das Jahrzehnt und sorgten für völlig neue Trends in der Musikszene. Während Techno mit treibenden Beats und legendären Raves immer populärer wurde, erreichte Hip-Hop mit sozialkritischen Texten und markanten Beats ein breites Publikum. Künstler wie beispielsweise "H.P. Baxxter" standen für den elektronischen Sound, während "Die Fantastischen Vier" die Hip-Hop-Welt dominierten. Die 90er Jahre waren eine Ära, in der Musikgenres Grenzen sprengten und neue Jugendkulturen formten.Die Doku-Soap "Pop Giganten" zeigt die wilden 90er-Jahre und ihre Stars wie "DJ Bobo", "U96" und "Haddaway". Die Stars erzählen von ihrem steinigen, aber aufregenden Weg zum Ruhm, erinnern sich an ihre größten Erfolge und verraten, welche Bedeutung ihre Musik für sie bis heute hat. Zusätzlich bereichern die Musikexperten Alex Gernandt, ehemaliger BRAVO-Chefredakteur, und Anastasia Zampounidis, einst bekannte MTV-Moderatorin, die Sendung mit spannenden Anekdoten und Insider-Wissen. Mit ihrem tiefen Verständnis für die Musiklandschaft der 90er liefern sie wertvolle Einblicke und zeigen, warum dieses Jahrzehnt bis heute einen besonderen Platz in den Herzen der Fans hat."Pop Giganten - Back to the 90s!" läuft am 8. März 2025, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Das Format wird von Maxi Media GmbH produziert. Nach TV-Ausstrahlung ist die Sendung kostenlos auf RTL+ verfügbar.Über "Pop Giganten":Herausragende Stars, musikalische Trends und Songs, die die Welt bewegen - die RTLZWEI Musik-Doku-Reihe "Pop Giganten" blickt hinter die Kulissen von spannenden Phänomenen der Musikgeschichte.