Hannover, 07. März 2025 - Im Rahmen des halbjährlichen Rebalancings des Global Challenges Index (GCX) werden zum Stichtag 21. März 2025 keine Veränderungen in der Zusammensetzung des Nachhaltigkeitsindex vorgenommen. Lediglich die Gewichtungen der 50 Aktien im GCX werden angepasst.



Wie werden Unternehmen für den Index ausgewählt?

Die Unternehmen des GCX werden anhand ihrer ESG-Performance, u. a. anhand des ISS ESG Corporate Ratings, den umfassenden Ausschlusskriterien und ihres Beitrags zur Erreichung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung bewertet, welcher durch das ISS ESG Sustainable Development Goals Assessment (SDGA) ermittelt wird. Begleitet wird dieser Auswahlprozess von einem unabhängigen Experten-Beirat. Die Auswahlkriterien des Nachhaltigkeitsindex werden zudem kontinuierlich an aktuelle internationale Richtlinien und Standards angepasst. Lizenznehmern wird so ermöglicht, die hohen Anforderungen von Institutionen, wie z. B. Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) und dem österreichischen Umweltzeichen (UZ49), zu erfüllen.



"Der komplexe Auswahlprozess der Unternehmen für den GCX mit besonders strengen Nachhaltigkeitskriterien ist von Beginn an - seit 2007 - ein zentrales Merkmal unseres Nachhaltigkeits-Index. Mit regelmäßigen Anpassungen gewährleisten wir, dass ausschließlich die stärksten Unternehmen im Index bleiben und aktuelle Entwicklungen sowohl bei der Regulatorik, als auch bei der ESG-Bewertung der Unternehmen berücksichtigt werden. Damit sichern wir dauerhaft die hohe Qualität des GCX", sagt Hendrik Janssen, Geschäftsführer der Börse Hannover und Vorstand der BÖAG Börsen AG.



Seit Auflage des GCX im September 2007 liegt die Performance aktuell bei rund 310 % und damit über der Performance von Indizes wie z. B. MSCI World, DAX und EuroStoxx50 im gleichen Zeitraum.



Zeitgleich zum GCX erfolgt auch das Rebalancing des GCX Emerging Markets (GCX EM). Dieser setzt sich aus 100 Aktien von Unternehmen aus den Schwellenländern zusammen. Das Auswahlverfahren der Unternehmen ist eng angelehnt an die Kriterien des GCX. Zum 21. März 2025 werden fünf Aktien ausgetauscht.



Bereits im Februar 2025 hat das Rebalancing zum GCX Paris Aligned stattgefunden, bei dem ein Austausch von 11 Werten stattgefunden hat. Der Index wurde dabei mit 30 weiteren Werten aufgefüllt. Nach dem Selektionstag am 02.02. ist per 03.02. ein weiterer Wert herausgefallen, sodass der Index nun mit 258 Werten fortläuft.



Hinweise für Redakteure

Die aktuelle Zusammensetzung des GCX finden Sie unter:

https://www.boerse-hannover.de/nachhaltigkeit/gcx/gcx-einzelwerte/

Das aktuelle GCX-Factbook finden Sie unter:

https://www.boerse-hannover.de/nachhaltigkeit/gcx/

Informationen zum GCX Emerging Markets finden Sie unter:

https://www.boerse-hannover.de/nachhaltigkeit/gcxem/

Informationen zum GCX Paris Aligned finden Sie unter:

Die nächsten Rebalancings des GCX und des GCX EM finden im September 2025 statt.



Über die Börse Hannover

Als serviceorientierter Handelsplatz bietet die Börse Hannover Anlegern insbesondere bei Aktien und Fonds attraktive Konditionen: z. B. Courtagefreiheit beim Kauf der DAX40-Werte bis zu einem Volumen von 50.000 Euro pro Aktienorder oder beim Handel mit Werten des MDAX, TecDAX, SDAX, des EuroStoxx50 sowie aller Auslandsaktien bis zu einem Ordervolumen von 25.000 Euro.

Zudem liegt ein besonderer Schwerpunkt der Börse Hannover in der Initiierung von nachhaltigen Indizes. Im Jahr 2007 lancierte sie den Global Challenges Index (GCX) in Zusammenarbeit mit ISS ESG und später den Global Ethical Values Index (GEVX) mit MSCI Research. Die Index-Familie der Börse Hannover wurde im Juli 2022 um den GCX Emerging Markets (GCX EM) erweitert, der Unternehmen aus den Schwellenländern berücksichtigt, die einen aktiven Beitrag zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen leisten. 2023 kam der GCX Paris Aligned hinzu, der die Vorgaben der Dekarbonisierung zum Pariser Klimaabkommen beinhaltet. Das Index-Spektrum wird ergänzt durch den Global Challenges Corporates (GCC), ein Korb nachhaltiger Anleihe-Emittenten, die in Anlehnung an die Kriterien des GCX selektiert werden.

Zum Bereich Regionalität gehört der NISAX, der die Entwicklung der aktuell 20 wichtigsten börsennotierten Unternehmen in Niedersachsen widerspiegelt.

Die Börse Hannover gehört neben der Börse Hamburg und der Börse Düsseldorf zu den drei Wertpapierbörsen unter der Trägergesellschaft der BÖAG Börsen AG. Weitere Informationen unter: www.boersenag.de



Über ISS ESG

ISS ESG-Lösungen ermöglichen Anlegern die Entwicklung und Integrierung von nachhaltigen Anlagepolitiken und -praktiken, den Einsatz für nachhaltige Investitionsfragen sowie das Monitoring von Portfoliounternehmen und deren Praktiken durch Screening-Lösungen. ISS ESG bietet darüber hinaus fundierte Einblicke in unternehmerische Geschäftspraktiken, Klimadaten, Analysen und Beratungsdienstleistungen, mit denen Investoren materielle soziale, ökologische und Governance-Risiken über alle Anlageklassen hinweg messen, verstehen und bewerten können. Zudem liefert ISS ESG Research und Ratings zu Unternehmen und Ländern und ermöglicht es seinen Kunden, materielle soziale und ökologische Risiken zu identifizieren und Chancen wahrzunehmen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter: www.iss-esg.com



