NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für DHL Group von 49 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Patrick Creuset hob seine operativen Ergebnisschätzungen bis 2029 am Donnerstagabend nach den Geschäftszahlen im Schnitt um ein Prozent. Das höhere Kursziel begründet er mit gestiegenen Cashflow-Erwartungen./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2025 / 19:41 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE0005552004