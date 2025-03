HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Dürr nach Zahlen für 2024 von 33 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die positive Neubewertungsstory des Maschinenbauers für die Auto- und die Holzverarbeitungsindustrie sei intakt, schrieb Analyst Christian Cohrs in seiner am Freitag Nachbetrachtung der Zahlen. Die Resultate hätten die Erwartungen erfüllt, herausgeragt habe die Margenentwicklung bei Lackieranlagen./mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2025 / 08:15 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005565204