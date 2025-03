Auch wenn die Aktie von Rheinmetall zum Wochenschluss etwas schwächelt, im Wochenvergleich ist das Papier mit einem Plus von knapp 18 Prozent der beste Wert im deutschen Leitindex DAX. Auf den Plätzen folgen Heidelberg Materials mit plus 17,6 Prozent und die Aktie der DHL Group mit plus 14,5 Prozent. Auch die Commerzbank und BASF konnten mehr als zehn Prozent zulegen.Im Fokus bei den Rüstungswerten um Rheinmetall & Co stehen weiterhin die gewaltigen Aufrüstungsprogramme der EU und hier insbesondere ...

