FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Zalando von 40 auf 38 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Es gebe vielleicht eine Pause in der Profitabilitätssteigerung, schrieb Analyst Adam Cochrane in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung der Zahlen. Ein "Ende der Story" sieht er allerdings nicht./ag/mfVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2025 / 08:07 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000ZAL1111