NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Zalando von 28 auf 29 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Georgina Johanan spielte in ihrer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung der Bilanz die "Anwältin des Teufels" und zeigte einige kurzfristige Risiken auf. Der Online-Modehändler müsse das Absatzvolumen (GMV) mit deutlich geringerem Marketingaufwand steigern. Aktuell laufe das GMV den Markterwartungen hinterher./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2025 / 00:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2025 / 00:24 / GMT

DE000ZAL1111