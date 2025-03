Die HP Enterprise-Aktie erlebt dieser Tage einen dramatischen Kurssturz. Nachdem der Kurs des Serverherstellers bereits in den letzten zehn Tagen um -20% eingebrochen ist, sackt er am Freitagmorgen um weitere -20% ab. Damit fällt der Tech-Wert auf ein neues 18-Monatstief. Was schickt die HP Enterprise-Aktie gegenwärtig in den Kurskeller? Gemischte Quartalszahlen... Es ist eine Mischung aus der allgemein schlechten Marktstimmung gegenüber der gesamten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...