Der britische Präzisionstechnikkonzern sichert sich Patente und Vertriebsrechte für ölproduktionssteigernde Technologie bei gleichzeitiger finanzieller Stärkung des Unternehmens.

Die in London börsennotierte Präzisionstechnikgruppe Hunting PLC hat die Organic Oil Recovery (OOR) Technologie für 17,5 Millionen US-Dollar von den Gründungsaktionären erworben. Diese strategische Übernahme umfasst ein beeindruckendes Portfolio mit mehr als 25 einzelnen Patenten, sämtliche Vertriebsrechte sowie ein spezialisiertes Labor in Kalifornien. Besonders bemerkenswert ist die Vereinbarung einer 15-prozentigen Lizenzgebühr auf Einnahmen, die über einen Zeitraum von 15 Jahren an die Verkäufer fließen wird. Mit diesem Schritt sichert sich Hunting die weltweiten Rechte an der OOR-Technologie, die erhebliche Vorteile für Ölproduzenten bietet: Sie steigert die Gewinnung von Ölreserven aus Bohrlöchern, senkt Investitionskosten durch einfache Implementierung, reduziert den Wasseranteil während der Endphase der Produktion, verringert Schwefelwasserstoffwerte und verlängert die wirtschaftliche Lebensdauer von Produktionsfeldern. Das Technologieunternehmen hat bereits Aufträge in Höhe von bis zu 60 Millionen US-Dollar von Betreibern in der britischen Nordsee gesichert und plant, seine Präsenz im Nahen Osten durch den Bau eines neuen Labors in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu verstärken.

Positive Finanzentwicklung trotz Herausforderungen

Trotz eines statutarischen Vorsteuerverlusts von 33,5 Millionen US-Dollar im Jahr 2024 - verglichen mit einem Gewinn von 41,1 Millionen US-Dollar im Vorjahr - zeigt die bereinigte Finanzperformance des Unternehmens eine positive Entwicklung. Der bereinigte Gewinn vor Steuern stieg auf 75,6 Millionen US-Dollar, während der Umsatz um 13 Prozent auf 1,05 Milliarden US-Dollar wuchs. Das EBITDA verbesserte sich um beachtliche 23 Prozent auf 126,3 Millionen US-Dollar. Die Aktionäre dürfen sich über eine erhöhte Gesamtdividende von 11,5 Cent pro Aktie freuen, was einem Anstieg von 15 Prozent gegenüber 2023 entspricht. Besonders hervorzuheben ist die deutliche Verbesserung des freien Cashflows auf 139,7 Millionen US-Dollar, wodurch Hunting eine Netto-Cash-Position von 104,7 Millionen US-Dollar erreichte. Diese solide finanzielle Grundlage unterstützt die laufenden internationalen Expansions- und Restrukturierungsbemühungen des Unternehmens und stärkt seine Position bei der Verfolgung der Hunting 2030 Strategieziele.

