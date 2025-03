© Foto: picture alliance/Zoonar/Danko N

Der Konkurrent von Dell und Super Micro Computer hat mit seinen am Donnerstagabend vorgelegten Zahlen nicht überzeugen können. Die Aktie bricht ein.Der KI-Boom sorgt seitens großer Technologiekonzerne wie Amazon, Meta Platforms und Microsoft für milliardenschwere Investitionen in den Auf- und Ausbau von Rechenzentren. Hauptprofiteur dieser Ausgaben ist dank seiner KI-Beschleuniger vor allem Nvidia, aber auch Serverhersteller wie Dell, Super Micro Computer und Hewlett Packard Enterprise (HPE) haben in den vergangenen Quartalen eine Wachstumsbeschleunigung erfahren. Nicht jeder Wettbewerber hat davon aufgrund von Margenproblemen aber gleichermaßen profitieren können. Tipp aus der …