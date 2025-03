DJ Eurozone-BIP wächst im vierten Quartal um 0,2 Prozent

DOW JONES--Die Wirtschaft im Euroraum ist im vierten Quartal 2024 etwas stärker gewachsen als ursprünglich angenommen. Wie die Statistikbehörde Eurostat in einer dritten Veröffentlichung mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,2 Prozent. In der zweiten Veröffentlichung am 14. Februar war ein Anstieg um 0,1 Prozent festgestellt worden. Volkswirte hatten eine Bestätigung erwartet.

Auf Jahressicht betrug das BIP-Wachstum 1,2 Prozent, womit die zweite Veröffentlichung ebenfalls nach oben revidiert wurde. Hier war zuvor ein Wert von 0,9 Prozent genannt worden.

In den gesamten 27 EU-Ländern stieg das BIP um 0,4 Prozent gegenüber dem Vorquartal und lag um 1,4 Prozent höher als im Vorjahresquartal. In der zweiten Veröffentlichung hatten die Werte bei 0,2 und 1,1 Prozent gelegen.

