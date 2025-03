HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Zalando nach Zahlen von 38 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Modehändler sei in einem transformativen Jahr auf dem richtigen Weg, schrieb Analystin Anne Critchlow in ihrer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung der Zahlen. Die Zahl der aktiven Kunden wachse wieder und Umsatztreiber schlügen sich so langsam auch gewinnseitig durch./mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2025 / 18:52 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000ZAL1111