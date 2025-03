Der Hamburger Konsumgüterkonzern verzeichnet trotz vielversprechender China-Perspektiven Kursverluste, während Analysten weiterhin optimistische Prognosen abgeben.

Die Beiersdorf-Aktie zeigt derzeit Anzeichen einer Konsolidierungsphase, nachdem sie in den letzten Wochen eine bemerkenswerte Stärke aufgewiesen hatte. Im XETRA-Handel verzeichnete das Wertpapier des Hamburger Konsumgüterriesen zuletzt spürbare Kursverluste. Während der am Donnerstag stattfindenden Handelssitzung fiel der Kurs um 1,9 Prozent auf 134,55 Euro, wobei im Tagesverlauf sogar ein Tiefstand von 133,10 Euro markiert wurde. Der DAX-notierte Konzern hatte Ende Februar seinen Jahresbericht präsentiert und dabei insbesondere positive Signale hinsichtlich des Wachstumspotenzials auf dem chinesischen Markt gesendet. Diese Perspektive hatte zunächst für Optimismus unter Anlegern gesorgt. Trotz der aktuellen Kursschwäche bewegt sich die Beiersdorf-Aktie weiterhin deutlich über ihrem 52-Wochen-Tief von 120,10 Euro, das am 21. November 2024 erreicht wurde. Gleichzeitig besteht noch erhebliches Aufwärtspotenzial zum 52-Wochen-Hoch von 147,80 Euro, das am 14. Mai 2024 markiert wurde - ein Abstand von knapp 10 Prozent zum gegenwärtigen Kursniveau.

Analysten bleiben mehrheitlich optimistisch

Die Expertengemeinschaft bewertet die Zukunftsaussichten des Unternehmens überwiegend positiv. Das durchschnittliche Kursziel der Analystenhäuser liegt bei 146,00 Euro, was ein deutliches Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Handelsniveau signalisiert. Hervorzuheben ist die besonders optimistische Einschätzung von Warburg Research, die mit einem Kursziel von 186 Euro eine außergewöhnliche Wachstumsperspektive für den Konsumgüterkonzern sieht. Auch die DZ Bank zeigt sich mit ihrer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 145 Euro bullish eingestellt. Berenberg hält ebenfalls an seiner positiven Einschätzung fest. Für das Geschäftsjahr 2025 erwarten Fachleute einen Gewinn je Aktie von 4,79 Euro, während für 2028 bereits mit 6,18 Euro gerechnet wird. Für Anleger dürfte zudem interessant sein, dass für das laufende Jahr eine Dividende von voraussichtlich 1,04 Euro je Aktie in Aussicht gestellt wird, was eine leichte Steigerung gegenüber der Ausschüttung von 1,00 Euro im Vorjahr bedeuten würde. Die nächsten Finanzzahlen zum zweiten Quartal 2025 werden voraussichtlich am 6. August 2025 veröffentlicht.

Anzeige

Beiersdorf-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Beiersdorf-Analyse vom 7. März liefert die Antwort:

Die neusten Beiersdorf-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Beiersdorf-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 7. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Beiersdorf: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...