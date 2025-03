Thermischer Speicher mit "grünem Dampf" in der Praxisanwendung und verfügbar für sämtliche Industriesektoren

"Green Discount": Lösung unterstützt die Dekarbonisierung und ermöglicht gleichzeitig eine kosteneffiziente Elektrifizierung industrieller Prozesse

LUMENION hat den Testbetrieb einer Anlage zur Lieferung von "grünem Dampf" in Kombination mit einer thermischen Großspeicherlösung erfolgreich abgeschlossen. Der Nachweis der LUMENION-Lösung in großem Maßstab markiert einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu einer nachhaltigen und dekarbonisierten Industrie. Die TÜV-geprüfte Anlage steht für Anwendungen in sämtlichen Industriesektoren bereit.

Der thermische Speicher von LUMENION nutzt täglich wenige Stunden Strom, um Hitze bis zu 600° Celsius zu speichern. Die gespeicherte Energie, die auch flexibel in Intervallen über den Tag verteilt aufgenommen werden kann, wird den Kunden in Form von Dampf oder Prozesswärme über längere Zeiträume zur Verfügung gestellt. Idealerweise wird günstiger Strom aus eigenen erneuerbaren Energiequellen oder auch über attraktive Zeitfenster im Strommarkt bezogen, wodurch der Bedarf an fossiler Energie reduziert und Produktionsprozesse kosteneffizient elektrifiziert werden können. Durch die hohe Ladeflexibilität des Speichers, kann der Energiebedarf zudem smart und optimiert gesteuert werden.

Die Anlage in Schleswig-Holstein ist gemessen an ihrem Speichervolumen von 20 MWh und der Reife der Technologie einzigartig, weltweit wegweisend und aufgrund der Modulbauweise hochskalierbar. Der Bau der Anlage vom Fundament bis zum Testbetrieb wurde in einem Zeitraum von nur einem Jahr realisiert. Die Technologie ist marktreif und bereit für die Anwendung auch in größeren Dimensionen in sämtlichen Industriesektoren, die auf Prozesswärme oder Dampf angewiesen sind.

"Die erfolgreiche Praxisanwendung der Produktion von CO2-freiem Dampf für einen bedeutenden Nahrungsmittelhersteller mit Hilfe unseres thermischen Speichers ist ein wichtiger Meilenstein für LUMENION und die gesamte Industrie", sagt Peter Kordt, CEO von LUMENION: "Die erfolgreiche Implementierung ist ein eindrucksvoller Beleg für das Potenzial dieser Technologie."

Jobst v. Hoyningen-Huene, Vorstand und Mitgründer der econnext AG, erklärt: "Diese Lösung für CO2-freien Prozessdampf bietet eine praktikable und sofort verfügbare Möglichkeit, die Dekarbonisierung der Industrie im großen Maßstab und mit hoher Geschwindigkeit voranzutreiben. An vielen Standorten ist die Lösung bereits heute ökonomisch hoch attraktiv. Sie bietet zudem insbesondere bei der Nutzung eigener erneuerbarer Energiequellen aufgrund des Großspeichers die Möglichkeit, sich von stark schwankenden Kosten für fossile Energien sowie steigender CO2-Bepreisung abzukoppeln und so die Kosten der Dampfproduktion langfristig auf einem attraktiven Niveau zu planen und abzusichern. LUMENION kann mit dieser Anwendung dadurch Industriekunden eine echte 'Green Discount Solution' anbieten".

Signifikante Teile der Industrie, die auf einen Temperaturbedarf von bis zu 450° Celsius oder Prozessdampf angewiesenen sind, können durch den Einsatz dieser Lösung von LUMENION ihren fossilen Energieverbrauch deutlich reduzieren und ihre Produktionsprozesse kosteneffizient elektrifizieren. LUMENION treibt die Entwicklung dieser wegweisenden Dekarbonisierungs-Lösungen zur Unterstützung der Energiewende gezielt voran an auch durch "Heat-as-a-Service"-Lösungen und sieht ein enormes Marktpotenzial für ihre breite industrielle Anwendung.

Über LUMENION:

LUMENION ist ein führendes Unternehmen im Bereich nachhaltiger Energielösungen und spezialisiert auf die Entwicklung und Implementierung thermischer Energiespeichersysteme (TES), die Wind- und Solarenergie als Hochtemperaturwärme speichern und so Kunden rund um die Uhr mit grüner Prozesswärme/Dampf und optional mit Strom (Kraft-Wärme-Kopplung, "KWK"-Konzept) versorgen.

Während das System rund um die Uhr Wärme entlädt und gleichmäßig bereitstellt, kann es gleichzeitig und schnell (typischerweise in 4-6 Stunden) geladen werden. Alle Kernmaterialien sind vollständig recycelbar, weltweit verfügbar und haben eine jahrzehntelange wirtschaftliche Nutzungsdauer. LUMENION ist seit 2018 Teil der econnext Gruppe.

https://lumenion.com

Über econnext AG:

Die 2016 gegründete econnext AG ist die Muttergesellschaft einer diversifizierten Gruppe von ClimateTech-Unternehmen mit Fokus auf Dekarbonisierung und Kreislaufwirtschaft. Als Muttergesellschaft hält die econnext AG Mehrheitsbeteiligungen an der Autarq GmbH (Solardachziegel), der Circular Carbon GmbH (CDR-Technologie für erneuerbare Wärme und Pflanzenkohle aus Abfallstoffen), der ESG Screen17 GmbH (Nachhaltigkeitsscreening für Investmentportfolios), der FLAXTEC GmbH (Solarmodul-Recycling, neben anderen Kreislaufwirtschafts-Technologien), der GRIPS Energy GmbH (erneuerbare Energieversorgung weltweit) und der LUMENION GmbH (erneuerbare Prozesswärme und -kälte durch Energiespeicherung rund um die Uhr) sowie eine Minderheitsbeteiligung an der Ambibox GmbH (E-Mobilität und dezentrale Energiesysteme).

https://econnext.eu

