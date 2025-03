Linz (www.anleihencheck.de) - Erwartungsgemäß senkte die Europäische Zentralbank (EZB) mit gestrigem Tag ihre Zinssätze um weitere 25 BP (Hauptrefinanzierungszins 2,65%), so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Aber nicht nur der Leitzins sei adaptiert worden. Die EZB habe ihre Prognosen in Punkto Wirtschaftswachstum und Inflation in der Eurozone korrigiert. Folglich sei die BIP-Prognose für das wirtschaftliche Wachstum bis Jahresende von 1,1% auf 0,9% revidiert worden. Ebenso sei der Inflationsausblick bis zum Jahresende von 2,1% auf 2,3% angehoben worden. Über das weitere zinspolitische Vorgehen habe man sich seitens EZB mit dem Verweis auf die vorherrschend hohe Unsicherheit aber bedeckt und ausweichend verhalten. Neben den US-Zöllen sei das kürzlich beschlossene Fiskalpaket maßgeblich dafür verantwortlich. Durch die geplanten hohen Ausgaben für Verteidigung und Infrastruktur scheine es absehbar, dass in den kommenden Jahren eine Vielzahl an Bundesanleihen auf den Markt kommen werde. Die Anleihen hätten bereits mit deutlichen Kursverlusten und entsprechendem Renditeanstieg reagiert. Während die kurzfristigen Geldmarktzinsen aufgrund der EZB-Geldpolitik in einen Sinkflug übergehen würden, würden die Anleiherenditen die Kapitalmarktzinsen nach oben treiben. Der EUR befinde sich jedenfalls nach wie vor im Höhenflug. EUR/USD notiere aktuell bei 1,0828. (07.03.2025/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...