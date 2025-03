© Foto: Unsplash

Der Anbieter von KI-Lösungen BigBear.ai hat mit seinen am Donnerstag vorgelegten Zahlen nicht überzeugen können. Vor allem die Erlöse fielen schwach aus.Einigen Marktteilnehmenden gilt das KI-Startup BigBear.ai als "neues Palantir", denn das Unternehmen hat in den vergangenen Monaten mit einigen Aufträgen aus dem Verteidigungsbereich, darunter auch dem Pentagon, auf sich aufmerksam gemacht. Das verhalf der Aktie - auch mithilfe unter Druck geratender Leerverkäufer, die in den Anteilen mit einem Short-Interest von fast 15 Prozent vertreten sind - zu zwischenzeitlich starken Kursgewinnen. Gegenüber ihrem 52-Wochen-Tief bei 1,17 US-Dollar hat sich BigBear.ai auf dem Höhepunkt der Begeisterung …