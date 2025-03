Die meistgehandelten Produkte: Gewinnmitnahmen zum Wochenausklang, EZB - Zinsentscheid und US - Arbeitsmarktdaten im Fokus

Nach den jüngsten Rekordhochs an den deutschen Börsen zeigt sich zum Wochenausklang eine Verschnaufpause. Der DAX leidet am Freitagmorgen unter Gewinnmitnahmen. Zuvor hatten politische Impulse, insbesondere geplante Milliardeninvestitionen in Verteidigung und Infrastruktur durch die wohl künftige Regierung aus Union und SPD, den Markt beflügelt. Nun blicken Anleger auf neue Konjunkturdaten und vorsichtige Töne aus den Auslandsmärkten, was für eine abwartende Stimmung zum Handelsstart sorgt.

Wichtigste Entwicklungen:

Zu Wochenbeginn übersprang der DAX erstmals die Marke von 23.000 Punkten und markierte neue Höchststände. Die Aussicht auf enorme Staatsinvestitionen in Rüstungsprojekte und Bauvorhaben verlieh dem deutschen Leitindex Rückenwind. Zwischenzeitliche Rückschläge, etwa durch Sorgen vor US-Handelskonflikten, wurden rasch beigelegt. Am Donnerstag senkte die EZB wie erwartet den Leitzins erneut, doch warnen Notenbanker angesichts möglicher inflationsfördernder US-Zölle vor zu expansiver Geldpolitik. Ökonomen rechnen daher schon im April mit einer Zinspause der EZB.

Zudem richten sich alle Augen auf den heutigen US-Arbeitsmarktbericht, der am Nachmittag veröffentlicht wird und als Taktgeber für die Fed-Politik gilt. Die Vorgaben der internationalen Börsen fielen verhalten aus, an Wall Street und in Asien dominierten zuletzt negative Vorzeichen. Entsprechend startet der deutsche Markt mit leichter Schwäche in den Tag, nachdem die Rekordrally der vergangenen Tage vorerst zum Stillstand gekommen ist.

Aktien im Fokus:

Im Inland standen zuletzt vor allem Aktien aus den Bereichen Logistik, Infrastruktur und Rüstung im Rampenlicht. So sprang die Aktie der Deutschen Post (DHL Group) gestern nach starken Quartalszahlen und einer angekündigten großen Kostensenkungsinitiative zweistellig nach oben. Zum Wochenausklang kommt es hier nun zu leichten Gewinnmitnahmen.

Ebenfalls unter Druck geraten Bau- und Energiewerte wie Siemens Energy, Hochtief und Bilfinger, die zuvor vom Infrastruktur-Schub profitiert hatten.

Vergleichsweise stabil zeigen sich deutsche Rüstungsaktien: Branchenführer Rheinmetall etwa gibt nur moderat nach. Anders bei Elektronik-Spezialist Hensoldt, der nach einer rasanten Kursrally und einer Analysten-Abstufung deutlich zurückfällt.

