© Foto: Ben Curtis - AP

Trumps Zoll-Ballett geht in die nächste Runde: Offenbar von den Gegen-Zöllen der Handelspartner beeindruckt, setzt der US-Präsident zunächst die Zölle gegen Kanada und Mexiko aus. Das Hin und Her belastet die Märkte.US-Präsident Donald Trump hat die erst am Dienstag verhängten Zölle in Höhe von 25 Prozent auf die meisten Waren aus Kanada und Mexiko vorerst ausgesetzt - aber nur bis zum 2. April. Danach droht ein globales Zoll-Feuerwerk gegen alle Handelspartner der USA. Der plötzliche Rückzieher überrascht: Noch am Donnerstag wollte Trump nur Mexiko verschonen - doch am Abend unterschrieb er eine Änderung, die auch Kanada vorübergehend von den Zoll-Abgaben verschont. Finanzminister Dominic …