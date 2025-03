Frankfurter Börsenbrief

www.bernecker.info

Der Bitcoin-Kurs ist abgestürzt. 25 % hat die Kryptowährung vom Hoch in etwa verloren. Technisch betrachtet hat die 200-Tage-Linie bei 82.723 $ gehalten. In diesem Bereich versucht die Kryptowährung eine Stabilisierung. Ein Rücksetzer in dieser Größenordnung ist für den Bitcoin nicht ungewöhnlich, sondern eher die Regel. Zurückzuführen ist die Bewegung auf Gewinnmitnahmen, Stop-Loss-Verkäufe (nach dem Bruch der 90.000-$-Marke) und auf generelle Reduktion von Risiko-Assets, was sich auch an den Rücksetzern bei Big Tech ablesen lässt.Der Crypto Fear and Greed Index, der die Marktstimmung zwischen 0 (extreme Angst) bis 100 (extreme Gier) misst, liegt aktuell bei 20 und damit im "Extreme-Fear"-Bereich. Dieser hohe Pessimismus ist eher ein Hinweis dafür, dass sich der Bitcoin an einem Tiefpunkt befindet. Der Umstand, dass die US-Regierung eine strategische Reserve an Kryptowährungen aufbauen will, spricht klar für den Bitcoin als wichtigsten Vertreter.Im aktuellen, Ausgabe 10/2025, setzen wir auf einen Bitcoin-ETC.Thema der Woche in diesem Brief u. a.: China - Comeback im ZollkriegIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.infoBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf!